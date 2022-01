Salário de CR7 pode despencar se United não chegar à Champions

A temporada irregular do Manchester United no Campeonato Inglês pode afetar o bolso de Cristiano Ronaldo. Apesar do astro português ser um dos maiores destaques da equipe, com 14 gols e três assistências em 22 jogos desde seu retorno, ele corre o risco de ter uma sonora redução salarial.

Segundo o site The Athletic, se o time não conseguir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, o salário do craque sofrerá um decréscimo de 25%. Hoje, ele recebe 385 mil libras (cerca de R$ 2,8 milhões) por semana e, com a possível redução, o valor cairia para 288 mil libras (R$ 2,1 milhões) semanais.

Isso significaria o menor salário da carreira de Cristiano Ronaldo desde sua saída do Sporting, em 2003.

Neste momento, o Manchester United tem duas chances de chegar à próxima edição da Champions. Uma delas é pela própria competição. O time enfrenta o Atlético de Madri pelas oitavas de final, e precisaria se tornar o campeão para garantir, automaticamente, a vaga para edição seguinte.

A outra opção é pelo Campeonato Inglês. Atualmente, o United está na 7ª posição, com 35 pontos. São apenas dois atrás do West Ham, que fecha o G4.

Em entrevista recente à Sky Sports, Cristiano Ronaldo falou sobre o time, e disse não se contentar com a fase vivida no torneio.

“O Manchester United deveria vencer a Premier League ou ficar em 2º ou 3º lugar. Não vejo outras posições para o time. Eu não aceito essa mentalidade de estarmos abaixo dos três primeiros colocados. Não quero estar neste clube para brigar pelo 5º, 6º ou 7º lugar. Estou aqui para vencer, competir”, afirmou.