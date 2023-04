Salário de R$ 13 mil: filha de Michelle Bolsonaro ganha cargo de confiança no governo de SC

A filha da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo da Silva, de 21 anos, foi nomeada para um cargo de confiança no governo de Santa Catarina. O salário é de cerca de R$ 13 mil.

A enteada de Bolsonaro ocupará a função de assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional, que tem escritório em Brasília, segundo decreto assinado pelo governador Jorginho Mello (PL).

Ao g1, o governo do Estado informou em nota que a nova servidora já tem experiência na função. Disse, também, que ela será cobrada como qualquer contratado.

No mesmo estado, Renan Valle Bolsonaro, o filho "04" do ex-presidente Bolsonaro, também foi nomeado para o cargo de Auxiliar Parlamentar Pleno no gabinete do senador catarinense Jorge Seif Júnior (PL).