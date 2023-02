Salário mínimo deve ir para R$ 1.320, e isenção do IR para R$ 2.640

O novo salário mínimo no Brasil deve ser de R$ 1.320, segundo o colunista Valdo Cruz, do g1. Já a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física deve subir para R$ 2.640. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito pelo presidente Lula no Dia do Trabalho.

Durante a campanha, Lula prometeu subir a faixa de isenção para R$ 5.000. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já disse que a promessa será cumprida, mas gradualmente, porque o governo não teria condições fiscais de bancar de imediato a medida.

Por isso, a faixa de isenção vai subir, num primeiro momento, de R$ 1.903,98 para R$ 2.640,00, o equivalente a dois salários mínimos.