Salas de cinema de Salvador entram em promoção com ingressos a R$ 10

A vacinação contra a covid permitiu o retorno do público às salas de cinema e hoje o funcionamento pode ser considerado o mesmo de antes da pandemia. Por isso, para celebrar esse retorno dos cinéfilos às salas, as redes exibidoras estão promovendo, desta quinta (15) até a quarta-feira seguinte, Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10, a preço único.

Em Salvador, aderiram à promoção os circuitos Saladearte, UCI, Cinépolis, Cinemark e Metha Glauber Rocha. Algumas salas estão também fazendo promoção para a pipoca e o refrigerante. A UCI acrescenta que durante a semana o preço reduzido valerá também para as salas Imax e XPlus.

E a promoção vale tanto para filmes que já estavam em cartaz como para as estreias. Entre os filmes que chegam nesta quinta, estão Uma Pitada de Sorte, Moonage Daydream e A-ha True North.

A comédia nacional Uma Pitada de Sorte tem Fabiana Karla no papel da protagonista Pérola, que trabalha como animadora infantil e é auxiliar de chef de cozinha. Mas seu sonho é ser a chef titular e sua vida começa a mudar quando ela é aprovada num teste para ser auxiliar de um renomado cozinheiro em um programa de televisão. Em cartaz no UCI, Cinemark e Cinépolis.

Moonage Daydream é um show de imagens ao som do mestre da música David Bowie. Através de imagens caleidoscópicas, fotos de arquivo pessoal e performances inéditas, o filme convida o público a mergulhar no mundo do cantor inglês. O diretor Brett Morgen passou quatro anos montando o filme e outros 18 meses projetando a paisagem sonora, animações e paleta de cores. Brett também dirigiu Cobain: Montage of Heck, sobre o vocalista do Nirvana, Curt Cobain. Apenas no Shopping da Bahia Delux, diariamente, às 20h.

O documentário A-ha True Nort mostra o processo de gravação do mais recente álbum da banda A-ha. Inclui ainda atores retratando a vida no norte da Noruega, em uma narrativa que mostra a conexão da humanidade com o meio ambiente. "True North é uma carta do A-ha, do Círculo Polar Ártico, um poema do norte distante da Noruega", diz Magne Furuholmen, tecladista da banda, em referência ao local onde o disco foi gravado, a apenas 90 km do Círculo Polar Ártico. A performance do grupo é acompanhada da Arctic Philharmonic, uma orquestra norueguesa. Apenas no Shopping Barra e Cinépolis Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

Além desses filmes que estreiam, permanecem em cartaz, entre outros, a comédia romântica Ingresso Para o Paraíso, a animação O Lendário Cão Guerreiro, o drama nacional Predestinado e o terror A Órfã 2, que estava em pré-estreia.