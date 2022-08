Salcity Festival é adiado por falta de recursos

O Salcity Festival, que levaria atrações como Afrocidade, Baco Exu do Blues, Nininha Problema, Edson Gomes e teria vários feats como O Kannalha com A Travestis foi adiado. O anúncio foi feito pela produção do evento na noite desta quinta-feira (18).

O festival estava marcado para a próxima sexta-feira (27), no Centro de Convenções de Salvador. Os valores pagos dos ingressos serão devolvidos em até 30 dias automaticamente pela ticketeira por ordem de compra. Não é necessário entrar em contato, automaticamente será reembolsado.

Confira a nota completa:

"O festival surgiu da vontade de fortalecer e dar palco a quem faz a música acontecer na cidade. Infelizmente, mesmo com aderência significativa do público e pulverização da mensagem, não foi possível realizá-lo sozinho, uma vez que não conseguimos o apoio e suporte de marcas e instituições que poderiam estar presentes no evento potencializando a nossa cena.

Com isso, resolvemos adiar o festival para termos mais tempo de captação de recursos.

Os valores pagos dos ingressos serão devolvidos em até 30 (trinta) dias automaticamente pela ticketeira por ordem de compra. Não é necessário entrar em contato, automaticamente será reembolsado.

Com a maior das decepções profissionais, pedimos desculpas e esperamos que num futuro próximo as marcas e instituições se envolvam e se tornem facilitadores da cena".