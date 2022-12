Salesianos Bahia chega a Camaçari unindo tradição e modernidade na educação infantil

Sinônimo de tradição, acolhimento e qualidade de ensino, a Rede Salesiana Brasil de Escolas se prepara para inaugurar a sua primeira unidade fora da capital baiana, o Colégio Salesiano Dom Bosco - Camaçari. A quarta maior cidade do estado receberá uma escola com infraestrutura completa, que atenderá alunos do Ensino Infantil e Turno Complementar com a excelência da filosofia salesiana. Com grandes expectativas tanto por parte da população camaçariense como da própria rede de ensino, a nova unidade planeja levar o legado educacional de Dom Bosco para as famílias e contribuir com o desenvolvimento da cidade.

O convite para a instalação da nova unidade da rede partiu de Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, bispo da Diocese de Camaçari. “A minha cidade de origem, São João Del-Rei (MG), é profundamente marcada pela presença dos Salesianos, com seu Método Preventivo, com o carisma de São João Bosco, que tanto bem fez à Igreja”, explica.

“Por ter muito contato com a família Salesiana, Deus me deu essa inspiração para que eu pudesse fazer esses contatos e iniciar então essa presença Salesiana, que muito irá contribuir para o crescimento da fé católica, da boa educação, da promoção humana de nossas crianças e jovens”, completa.

Dom Dirceu, Bispo da Diocese de Camaçari/BA FOTO: Santuário Nossa Senhora das Candeias - Candeias/BA.

Com uma estrutura pedagógica voltada para a formação plena e dinâmica dos alunos, contando com uma abordagem sociointeracionista focada no desenvolvimento de habilidades e competências, a nova unidade atenderá estudantes do Ensino Infantil e Turno Complementar (com opção de 3 a 5 dias). De acordo com o diretor Geral dos Salesianos Bahia, Padre Eudes Barreto, a expectativa em relação à expansão da rede na Bahia é de contribuir cada vez mais com as famílias baianas através dos valores e da tradicional metodologia salesiana.

“A expectativa que temos com o processo de expansão é a de continuar propagando o Carisma Salesiano, por meio da educação cristã, e, na mesma medida, contribuir para o desenvolvimento da sociedade de Camaçari”, explica.

“Somos uma rede de ensino reconhecida pela excelência na educação e levamos a sério o nosso compromisso social, por isso entendemos que este é um processo de crescimento, o qual devemos acompanhar de maneira muito próxima e cuidadosa” - Padre Eudes Barreto, diretor Geral dos Salesianos Bahia.

Padre Eudes Barreto, diretor geral dos Salesianos Bahia. FOTO: 42 polegadas

Estrutura de Ensino

Combinando tradição e inovação, a nova unidade dos Salesianos Bahia enriquecerá ainda mais o desenvolvimento dos alunos por meio do uso dirigido da tecnologia, que aborda os conhecimentos e as técnicas da Robótica Educacional, Lego Education, Matific, Google Classroom e Árvore Livro e dispõe de aplicabilidades lúdicas e criativas.

As atividades didáticas, esportivas e pastorais também seguirão como parte importante da matriz curricular, atuando como ferramenta e extensão do educar, contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico dos alunos. Além disso, a rede de ensino continuará fomentando projetos de educação ambiental e atividades culturais.

Dimena Zola Alexandre, aluna do Liceu Salesiano do Salvador, em Nazaré (Salvador/BA). Foto: Bruno Ricci

Mãe do estudante Guilherme, de 4 anos, a engenheira Carolina Martins tem grandes expectativas para a chegada do Salesiano em Camaçari, já que a filosofia de ensino da instituição está alinhada com os valores que ela busca transmitir ao filho. “Ao longo do ano, visitei diversas escolas na cidade e percebi que nenhuma atendia a todos os requisitos que considerava importante para educação infantil”, aponta.

“Fiquei muito contente quando soube que a rede iria abrir uma unidade na minha cidade. Minha expectativa é que o Salesiano, com sua experiência e tradição, traga para o município uma escola que possua estrutura física e pedagógica adequada, uma equipe multidisciplinar capacitada para oferecer ensino de qualidade e um ambiente acolhedor para meu filho”, completa.

Para conhecer mais sobre o Salesiano Bahia, acesse: matriculasalesiano.com.br.

Lucas Costa Paz Vieira, aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco, na Avenida Paralela (Salvador/BA). FOTO: Bruno Ricci



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.