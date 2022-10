Salões de Artes Visuais da Bahia reúne os novos criadores do estado

Um salão de artes visuais é uma espécie de festa para os sentidos. Para quem nunca visitou uma mostra deste tipo, já que a versão baiana não acontece desde 2014, vale passar no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, onde os 42 artistas selecionados para a 64ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia apresentam seus trabalhos até o final de novembro.

É um conjunto que representa todo o estado e faz o cruzamento entre 25 modalidades de expressões artísticas: da pintura à colagem, da fotografia à performance, da escultura ao audiovisual... E muitas vezes reúne várias delas em um só trabalho, o que faz com que a mostra envolva cerca de 150 obras.

Depois de um processo disputado, que envolveu 558 inscritos, via edital da Fundação Cultural do Estado, os 14 premiados serão divulgados em um evento na tarde deste sábado, a partir das 15h – cada um deles vai receber R$ 15 mil e terá sua obra incluída no acervo artístico do estado. A tarefa final de seleção coube ao trio formado pelo artista plástico Juarez Paraíso e pelos artistas visuais Ieda Oliveira e Murilo Ribeiro.

Diretor de artes visuais da Funceb e curador da exposição, Marcelo Reis explica que desde 2019 o retorno do salão está sendo planejado – o que incluiu visitas à diferentes regiões do estado, convencimento da comunidade artística de que agora ele iria acontecer e driblar as instabilidades na cultura – agravadas pela pandemia. Mas em sua avaliação o resultado representa bem os rumos da arte atual local, trazendo artistas que já têm um trabalho reconhecido ao lado de novos nomes.

“Não dá para definir a mostra uniformemente, mas ela representa a diversidade e as problematizações contemporâneas, passando pela política, pela pandemia e pelas questões pessoais, que são muitas e traduzem uma explosão de sentimentos e sensações”, afirma Marcelo. O projeto ainda envolve o lançamento de um catálogo coletivo e uma série de atividades, como encontro com curadores, visitas guiadas e oficinas.

“A volta dos Salões é uma articulação da sociedade, mas a classe artística precisa se mobilizar em defesa de sua continuidade, cobrando e vigiando. Ele acabou em 2014 sem grandes manifestações em sua defesa”, pontua Marcelo, convocando os artistas para abraçá-lo e trazerem suas demandas.

SERVIÇO:

64ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia – abertura da Exposição Coletiva

Abertura: 8 de outubro de 2022 (sábado), às 15h

Visitação: terça a domingo das 13h às 18 | finais de semana das 13h às 17h

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB) – Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador (BA)

Entrada gratuita



Festa antecipada: fim de semana das crianças

A companhia carioca faz apresentações gratuitas na Caixa Cultural, na Carlos Gomes (Foto: Divulgação)

Temporada com os Tapetes Contadores de História

O grupo carioca Tapetes Contadores de Histórias inicia temporada especial na Caixa Cultural Salvador, celebrando o mês das crianças e os s 24 anos da companhia pioneira em utilizar cenários têxteis para embalar histórias.

As apresentações são gratuitas e acontecem aos sábados e domingos – e também no Dia das Crianças – às 11h e às 15h. O grupo apresentará uma mostra de seu repertório, que inclui tapetes, maquetes, malas, aventais, ilustrações e bordados, que servem de cenários para narrativas tradicionais de diferentes países, além de contos de autores nacionais como Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos, entre outros.

“Um dos contos que vamos apresentar é Nuá, uma lenda ídeo bé, povo indígena originário do litoral do Ceará. É um mito diluviano que conta como esses brasileiros originários se safaram de uma grande chuva lá no início do mundo. Utilizo luz por trás de pranchas com bordados furados que vão formando imagens de seres como a onça, a águia, a anta, a carnaúba e o próprio pajé do povo Tremembé, que se chama Nuá”, conta Warley Goulart, diretor do grupo, que atua ao lado de Cadu Cinelli e Rosana Reatégui. O agendamento prévio é feito pelo site www.gentearteirasa.com.br.



Mostra no Itaú Cultural Play

Cinema Deste sábado (8) até o dia 22, a Itaú Cultural Play exibe programação especial e gratuita para o mês das crianças. São 11 filmes inéditos da 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, uma das mais importantes do país, com temas que abordam a diversidade de gênero e a inclusão social. Entre as produ ções, destaque para a pré- estreia nacional de Meu AmigãoZão – O Filme (2020), animação do cineasta argentino naturalizado brasileiro Andrés Lieban. E Poporopó (2021), ficção do diretor Luís Antônio Igreja. Na plataforma em www.itauculturalplay.com.br.

O grupo Canastra Real se apresenta no Casa Rosa BaZá RoZé neste domingo (9), às 18h (Foto: Divulgação)

BaZá RoZé lúdico

A Casa Rosa abriga este fim de semana o BaZá RoZê, sábado (8) e domingo (9), das 13h às 20h, com uma programação especial com muitas brincadeiras, cantigas e contação de histórias. Entre os destaques estão shows dos grupos Corrupio e Canastra Real, contação de histórias do Voo da Xica, Roda de Brincar, oficinas de circo e de construção de brinquedos e a Brincanteria. Mariana Caribé é a curadora da programação do evento, que tem ingressos a R$ 10| R$ 5, à venda na bilheteria da Casa Rosa, no Rio Vermelho e no site www.casarosasalvador.com.br.