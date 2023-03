Salvador 474: ACM Neto fala em orgulho de ser soteropolitano e exalta o povo da cidade

No dia em que Salvador celebra 474 anos, o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) utilizou as redes sociais para falar do orgulho de ser filho da terra, do carinho e do amor que sente pela cidade onde cresceu e se tornou prefeito por dois mandatos.

“Uma mensagem que é de orgulho, de carinho e de amor por essa cidade. Orgulho de ter nascido e me criado aqui. Orgulho de ter minha família aqui. Orgulho de ter sido prefeito por oito anos. Um carinho enorme pelo seu povo, por sua gente, pelas pessoas que me recebem por todos os cantos dessa cidade, mostrando que Salvador é única, exatamente porque tem o povo mais maravilhoso do mundo”, disse em vídeo.

Na felicitação, publicada em seu perfil no Instagram, Neto enfatizou as características do povo soteropolitano, e como as peculiaridades encantam o Brasil e turistas de todo o mundo. “Por essa cidade que encanta o Brasil. Que encanta o mundo. Essa cidade que abraça, que é mãe”, acrescentou.

O político ainda parabenizou o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), seu sucessor na prefeitura.

Veja o vídeo na íntegra: