Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira (21)

A estratégia da 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a covid-19 acontece nesta terça-feira (21) das 8h às 16h. Todos deverão estar com os nomes na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Após a autorização do Ministério da Saúde para antecipação da administração da 3ª dose da vacina covid-19 em indivíduos com 18 anos ou mais, Salvador seguirá com a redução do intervalo entre as doses de cinco para quatro meses. A dose de reforço (2ª dose) da Janssen também estará disponível para aqueles que tomaram a primeira dose/dose única da Janssen até 21 de outubro de 2021. É necessário levar o cartão de vacinação e ter o nome na lista SMS. Vale salientar que o imunizante, neste momento, não será ofertado para gestantes e puérperas.

A estratégia “Libera Geral” está suspensa temporariamente, ou seja, as pessoas que não residem na capital baiana não poderão se dirigir aos pontos de vacinação e devem aguardar novas orientações. As ações extramuros nas estações de transbordo da Lapa e Mussurunga seguem normalmente, das 8h às 16h.

Influenza

A vacinação contra influenza continua suspensa na cidade nesta terça-feira (21).

Documentação

Os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade, que pode ser feita manualmente.

As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica. As puérperas, além da prescrição médica, precisam apresentar uma cópia da certidão de nascimento do bebê ou Declaração de Nascidos Vivos.

Brinquedos

A estratégia de vacinação contra Covid-19 também será um momento onde os soteropolitanos poderão exercer a solidariedade. Isso porque os pontos de imunização estarão recebendo brinquedos para fazer um Natal mais feliz de inúmeras crianças. Os itens arrecadados serão entregues para instituições de apoio aos menores em situação de vulnerabilidade social.

Confira a estratégia completa:

PONTOS EXTRAMUROS – TODOS OS PÚBLICOS COM NOME NO SITE DA SMS

* 1ª DOSE - PESSOAS COM 12 ANOS A 17 ANOS/ ADOLESCENTES COM COMORBIDADE / GESTANTE E PUÉRPERAS A PARTIR DE 12 ANOS;

* 3ª DOSE - IMUNOSSUPRIMIDOS COM SEGUNDA DOSE ATÉ 21/11/2021 E 18 ANOS OU MAIS COM SEGUNDA DOSE ATÉ 23/08/2021;

* 2ª DOSE PFIZER APRAZADOS ATÉ 17/01/2022.

- Estação da Lapa

- Estação Mussurunga

* 1ª DOSE - REPESCAGEM PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS COM NOME NO SITE DA SMS;

* 2ª DOSE CORONAVAC (APRAZADOS ATÉ 21 DE DEZEMBRO DE 2021) COM NOME NO SITE DA SMS.

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus, USF Itacaranha, USF Alto de Coutos II, USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Itapuã, USF Coração de Maria, USF Nova Esperança, USF Jardim Campo Verde, USF Joanes Leste, USF Menino Joel, USF São Gonçalo do Retiro, USF Arraial do Retiro, USF Estrada das Barreiras, USF Nova Brasília, USF Cambonas, USF Vale do Matatu, USF Zulmira Barros (Costa Azul) e USF San Martim I.

* 1ª DOSE - ADOLESCENTES DE 12 a 17 ANOS; ADOLESCENTES COM COMORBIDADES; GESTANTES E PUÉRPERAS DE 12 A 17 ANOS OU MAIS COM NOME NO SITE DA SMS;

* 2ª DOSE PFIZER (APRAZADOS ATÉ 17 DE JANEIRO DE 2022) COM NOME NO SITE DA SMS;

* 3ª DOSE – PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 21 DE NOVEMBRO DE 2021 COM NOME NO SITE DA SMS;

* 3ª DOSE – PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 23 DE AGOSTO DE 2021 COM NOME NA LISTA DO SITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Drive-thrus: Shopping Bela Vista (a partir das 9h), 5º Centro de Saúde (Barris), Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Arena Fonte Nova (Nazaré).

Pontos fixos: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, USF São Cristóvão, USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Cajazeiras X, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Curralinho, USF Imbuí, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim III e USF Pirajá.

UNIDADE EXCLUSIVA PARA ADOLESCENTES COM COMORBIDADES, GESTANTES E PUÉRPERAS – USF Vila Matos (Rio Vermelho).

* 2ª DOSE OXFORD (APRAZADOS ATÉ 17 DE JANEIRO DE 2022) COM NOME NO SITE DA SMS;

* 2ª DOSE JANSSEN (PARA AQUELES QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2021).

Drive-thrus: Parque de Exposições (Paralela) e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Cajazeiras XI, USF Mussurunga, USF Aristides Maltez (São Cristóvão), USF Federação, USF Mata Escura, USF Professor Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF São Marcos, USF Boa Vista de São Caetano, USF Parque de Pituaçu, USF Santa Mônica e USF Vila Nova de Pituaçu.