Salvador aplica 21 mil doses de vacina contra Covid e gripe

Com o objetivo de evitar que a população adoeça com os vírus respiratórios SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, e o Influenza, causador da gripe, a Secretaria Municipal de Saúde instalou 120 pontos de vacinação pela cidade, que funcionaram durante todo o sábado e conseguiram aplicar cerca de 21 mil doses.

Vale ressaltar que as campanhas de vacinação contra Covid-19 e gripe estarão suspensas neste domingo (16), em Salvador. A estratégia será retomada na próxima segunda-feira (17). O esquema com locais de vacinação, público alvo e horários será divulgado no domingo (16).

A campanha prosseguirá ao longo da semana e os aptos devem procurar os locais mais próximos que estarão disponíveis no site da SMS (Foto: Divulgação)

De acordo com a secretária de saúde Ana Paula Matos, ao longo de toda a semana, os postos localizados nas Unidades de Saúde, supermercados, shoppings, estações de transbordo estarão atuando para otimizar a vacinação, especialmente dos grupos prioritários das duas campanhas em curso (Reforço bivalente e Influenza) e das demais doses do esquema da Covid (pediátrico e adulto).

“Esse esforço visou, sobretudo, favorecer ao acesso dos usuários. Em Salvador, a vacinação bivalente conquistou quase 18% de cobertura, enquanto a média do Estado de 10%. Em relação a vacinação contra Influenza, a capital antecipou a Campanha e os números estão em crescimento”, comemorou a gestora.

Para saber mais, acesse: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/vacinacao-covid/