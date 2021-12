Salvador assume liderança em startups

Um levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) mostrou que o número de empresas passou de 110 para 195 entre os anos de 2017 e 2021. Com o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador, que entrou em vigor em junho desse ano, a tendência é que haja um crescimento nesse tipo de iniciativa.

Se você deseja empreender, tem curiosidade, criatividade, força de vontade, disciplina, resiliência e disposição para trabalhar em um ambiente volátil e incerto, o Correio reuniu algumas dicas para, em 2022, poder ter uma startup para chamar de sua.

Luís Gaban comemora os novos números de startups na capital e interior do Estado e diz que a tendência é de crescimento (Foto: Divulgação)

De acordo com o diretor de Inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) Luís Gaban, Salvador é capital com mais startups no Nordeste e a oitava no Brasil. “Em toda a Bahia, é muito variado o perfil dos mercados abordados pelas startups, havendo desde negócios inseridos no campo da agropecuária até aqueles que atendem a área de turismo. No entanto, seguindo as tendências mundiais, os setores de maiores destaques são Edutechs, Healthtechs e Fintecs”, esclarece.

Vocações regionais

O coordenador Estadual de Negócios Inovadores do Sebrae Bahia Tauan Reis salienta que, hoje, já é possível identificar polos importantes em várias regiões da Bahia, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras.



Tauan Reis salienta como Salvador se transformou numa referência no nordeste e no Brasil e como os ecossistemas estão crescendo (Foto: Divulgação)

“Salvador, sendo capital e principal ecossistema, tem se tornado uma das referências nordestinas, com importantes atores (Startups, Aceleradoras, Incubadoras, HUBs de Inovação, poder público, Instituições de Fomento) estruturados, realizando importantes ações, reconhecidas no mercado nacional”, garante.

A CEO da Twidie Tamy Sass destaca que Salvador já foi a 18ª no ranking nacional de startups em 2017. “Hoje, a cidade ocupa a primeira colocação no circuito Norte-Nordeste, assumindo a 8ª colocação no ranking nacional, o que deve mudar em breve, já que apenas no mês de Setembro deste ano, Salvador recebeu mais de 79.5 milhões em investimentos, provando que a tendência é que a cidade continue se destacando no cenário de startups do país”, reforça.

Tamy Sass destaca que a capital baiana recebeu investimentos volumosos no mês de setembro e que a perspectiva é que o crescimento permaneça numa crescente (Foto: Divulgação)

Nascimento de uma startup

Gaban lembra que as startups nascem da união da criatividade e da inovação para solucionar problemas reais da vida diária e, na maioria das vezes, usam a tecnologia como principal ferramenta de atuação. “Então para começar, o empreendedor precisa encontrar um problema real, achar uma solução viável para este problema e criar um modelo de negócios escalável que lhe permita satisfazer as necessidades dos clientes e ao mesmo tempo trazer lucratividade para a empresa”, explica.

De maneira geral, o sucesso das startups pode ser associado a alguns fatores comuns. Entre eles: preocupação em sempre estar antenado nas novidades do mercado, foco na melhoria contínua da experiência do cliente e comprometimento com o trabalho em equipe.

Tamy é enfática em salientar que, antes mesmo em pesar na estrutura do negócio, é fundamental identificar a dor do mercado. “Um erro comum que escutamos é sobre fundadores que se aventuram a começar uma startup para viver a cultura e flexibilidade das mesmas. Isso não funciona”, afirma.

Para justiçar sua tese, Tamy lembra que, se não houver uma pesquisa de mercado profunda, não há a certeza de que existe mercado para o produto. “Nessa situação, falta a confiança que se possui os instrumentos necessários para fazer dar certo, as chances de ter a sua empresa fazendo parte das estatísticas de startups que fecham as portas no primeiro ano são enormes”, explica.

Desafios

A representante da Twidie diz ainda que, ao se dar conta que a flexibilidade de startups para os fundadores significa estar à disposição quando necessário para fazer a empresa dar certo, muitas vezes é uma novidade e choca. “Muitos desistem quando se dão conta que, em alguns momentos, terão que fazer reuniões nos finais de semana, preparar propostas à noite, cancelar viagens, acordar de madrugada”, completa.

Para ela, os maiores desafios estão na formação de um time com expertise em todas as áreas e que esteja disposto a trabalhar quando as oportunidades aparecem. “Para quem está fundando a própria startup, é fundamental saber que o seu trabalho muitas vezes dependerá de outros. É como assumir a posição de um maestro: você pode não saber como tocar um instrumento, mas se você não for capaz de instruir e guiar a todos, apenas um instrumentista desafinado é o suficiente para destruir a ópera”, diz.

Luís Gaban finaliza destacando que os empreendedores são agentes de mudança que podem ter grande influência social e atratividade de novas pessoas para a atividade empreendedora, pois quanto mais casos de startups de sucesso há num ecossistema, mais pessoas são atraídas para ele. “Mais startups é sinônimo de mais empregos, de mais renda, de mais justiça social. Os empreendedores são quem tomam a iniciativa de não se deixar derrubar pelas adversidades e, transformando problemas em soluções e soluções em negócios, acabam tornando o mundo um lugar melhor para se viver”, finaliza.

