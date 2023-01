Salvador: banana, leite e farinha foram os vilões no custo da cesta básica em 2022

A cesta básica na capital baiana apresentou aumento de 10,13% na comparação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, e chegou a R$ 570,70, o quarto menor valor entre as 17 cidades, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Entre novembro e dezembro de 2022, os preços dos gêneros alimentícios tiveram elevação de 3,64%.

Em 2022, os valores de 10 produtos tiveram alta acumulada: banana (40,51%), leite integral longa vida (36,81%), farinha de mandioca (35,77%), manteiga (27,05%), pão francês (26,47%), feijão carioquinha (19,80%), café em pó (13,64%), óleo de soja (7,69%), açúcar cristal (5,81%) e arroz agulhinha (0,16%). Já as diminuições de valor foram registradas para o tomate (-16,51%) e a carne bovina de primeira (-2,00%).

Em dezembro de 2022, o trabalhador soteropolitano remunerado pelo salário mínimo comprometeu 103 horas e 35 minutos da jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais, maior que o registrado em novembro de 2022, 99 horas e 58 minutos. Em dezembro de 2021, o tempo comprometido foi de 103 horas e 38 minutos.

Entre novembro e dezembro de 2022, houve elevação do preço médio do tomate (19,38%), farinha de mandioca (9,85%), banana (8,28%), arroz agulhinha (2,52%), óleo de soja (2,44%), carne bovina de primeira (2,28%), feijão carioquinha (1,87%), manteiga (1,35%), café em pó (0,60%) e do pão francês (0,14%). Os produtos com redução de valores foram: leite integral longa vida (-4,50%) e açúcar cristal (-0,71%).

O valor médio da cesta básica soteropolitana, em 2022, foi de R$ 566,33, o que correspondeu a um aumento de 17,51% em relação a 2021 (R$ 481,92). A jornada média de um trabalhador remunerado pelo salário mínimo para a aquisição dos produtos foi de 103 horas e 20 minutos, maior que a registrada em 2021, quando ficou em 95 horas e 54 minutos. Já o percentual do salário mínimo total empenhado com a compra da cesta soteropolitana passou de 43,81%, em 2021, para de 50,56%, em 2022.

Ranking nacional

Em 2022, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde o DIEESE realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As altas mais expressivas, quando se compara dezembro de 2021 com o mesmo mês de 2022, foram registradas em Goiânia (17,98%), Brasília (17,25%), Campo Grande (16,03%) e Belo Horizonte (15,06%). Já as menores taxas acumuladas foram as de Recife (6,15%) e Aracaju (8,99%). Entre novembro e dezembro de 2022, o valor da cesta subiu em 14 cidades, com destaque para Fortaleza (3,70%), Salvador (3,64%) e Natal (3,07%). As reduções de preços ocorreram nas cidades do Sul: Porto Alegre (-2,03%), Curitiba (-1,58%) e Florianópolis (-0,90%).

Em dezembro de 2022, o maior custo do conjunto de bens alimentícios básicos foi observado em São Paulo (R$ 791,29), depois em Florianópolis (R$ 769,19) e Porto Alegre (R$ 765,63). Entre as cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das outras capitais, Aracaju (R$ 521,05), João Pessoa (R$ 561,84) e Recife (R$ 565,09) registraram os menores valores.