Salvador chega a 35 mil casas reformadas pelo Morar Melhor

As goteiras em dia de chuva, o piso de cimento e a falta de reboco nas paredes são coisas do passado na casa de Edilma dos Santos, 33 anos. Ela, que mora na Travessa Augusta, na Vila João Sales, em São Caetano, é dona de uma das 204 residências reformadas e entregues pela Prefeitura de Salvador nesta terça-feira (3), através do programa Morar Melhor.

Um projeto que já é conhecido no bairro e que não deve sair de lá tão cedo. Nas comunidades de São Caetano, em outras edições, 657 casas foram reformadas e outras 200 já têm cadastro feito para receberem uma requalificação. Em toda Salvador, 35 mil residências em mais de 200 localidades já abriram as portas para o programa.

Presente na entrega, o prefeito Bruno Reis fez uma avaliação do programa, anunciou o aumento do investimento de cada reforma para oito mil e quinhentos reais e disse que mais cadastros para novas reformas serão realizados na área.

"Já contratamos uma empresa para dar continuidade aos cadastros com nossa equipe social. [...] É um programa que está indo para R$ 8 mil por intervenção depois de começar com R$ 5 mil e R$ 7 mil. O fato é que o programa traz o que é mais importante para o ser humano: poder viver com dignidade, dormir em paz e ter conforto", fala Reis.

Morando melhor

O conforto citado pelo prefeito é confirmado por Edilma, que vive na Vila João Sales há quatro anos e passava aperto sem poder reformar a casa por estar desempregada.

"Minha mãe perdeu a visão em uma cirurgia e tive que cuidar dela. Não dá para ter trabalho e nem pensar em reforma sem uma renda. Esse projeto foi ótimo porque consertou tudo que eu precisava e deu conforto para minha mãe. Fora a beleza que ficou a pintura", afirma Edilma, com sorriso no rosto.

Outra que teve a residência reformada foi a aposentada Ana Silva de Jesus, 70, que divide um sobrado com a família da filha. Ela, que mora lá há 40 anos, não tinha condições de melhorar o espaço porque o dinheiro é curto e a filha está sem emprego no momento.

"Não dava para fazer e ficar sem pagar, né? Só com essa oportunidade que aconteceu porque eles passaram aqui fazendo a campanha e a gente pôde se cadastrar. O telhado lá de cima, que tava pingando, resolveram. Trocaram as portas, os vasos sanitários e ainda pintaram a casa toda, ficou uma beleza. Já está muito melhor do que era antes, dá gosto de morar", diz.

Vilma Santos, 58, tem uma história parecida com a de Ana. Ela mora na vila há 40 anos e não tinha como mudar o que era preciso na sua residência por não estar com emprego. Ela agradece a iniciativa da gestão municipal.

""Essa aqui é a casa da minha mãe que eu vivo desde pequena. Estava faltando alguns ajustes, reboco no fundo, as portas que instalaram e melhorou a estrutura daqui. Minha filha me cadastrou e foi bom porque a casa estava precisando. Por isso, sou muito grata pelo que fizeram aqui", garante Vilma.

Bruno Reis fez avaliação positiva do Morar Melhor (Foto: Divulgação)

Mais reformas

Ainda na coletiva de imprensa onde falou sobre o programa, Bruno Reis voltou a prometer que a gestão vai continuar investindo em habitação para os soteropolitanos, no Morar Melhor ou em outros projetos. "Vamos trabalhar em mais casas de Salvador. Seja em empreendimentos com recursos próprios ou através do programa Casa Verde Amarela. [...] Consigo compreender a importância da casa própria para uma família. Esse programa teve a capacidade de manter as pessoas vivendo bem em lugares onde elas já estão, sem mudar elas de lugar ", avalia.

Fechando a coletiva, Reis fez questão de destacar o sucesso que o Morar Melhor faz com gestores de outros municípios e estados que o conheceram. "É ainda a terceira etapa do programa em Salvador e vem mais por aí. [...] O Morar Melhor é um verdadeiro sucesso, um dos programas mais pedidos pela população. A gente chega com uma série de importantes intervenções nas residências. Por isso, é comum ver autoridades vindo para Salvador para conhecer o programa", completa.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro