Salvador: como comprar ingresso para show de Zeca Baleiro com 40% de desconto?

É em clima de informalidade que Zeca Baleiro vai receber o público no Teatro Castro Alves neste sábado (5), às 21h. Como se estivesse batendo um papo com os fãs em sua própria casa, o cantor e compositor maranhense apresenta canções marcantes de sua discografia e compartilha com o público a audição de músicas e autores importantes na sua trajetória.

“Nada se compara à experiência de tocar ou de assistir a um show ao vivo. É imbatível! Estou ansioso pelo reencontro e com saudade dos afagos e aplausos da plateia”, diz o cantor. O roteiro inclui canções consagradas de sua carreira como Telegrama, Bandeira, Babylon e Flor da Pele, além de releituras e músicas dos discos mais recentes, O Amor no Caos e Canções d'Além-Mar.

O formato deste show nasceu em 2017, quando o músico se apresentou em Porto Alegre, na série "Poesia, Então", a convite de uma universidade. Na ocasião, o artista estava completando 20 anos de carreira discográfica e resolveu criar um show especial, em que respondia a perguntas de fãs enviadas por mensagens de áudio.

SERVIÇO

Show José – Zeca Baleiro

Teatro Castro Alves

05 de novembro de 2022, às 21h.

A a W – R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia)

X a Z8 – R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia)

Z9 a Z11 – R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

Assinante Clube Correio 40%