Salvador de muitos sotaques: turistas lotam principais pontos turísticos da capital

No Farol da Barra, Centro Histórico e nos bairros mais boêmios, ao andar pelas ruas de Salvador no Verão, ouvem-se sotaques de todo tipo, de brasileiros e estrangeiros. Em fevereiro e março, cerca de 32 cruzeiros marítimos que somam até 130 mil tripulantes, e quatro mil voos com 684 mil passageiros no total, chegam à capital. A expectativa é receber 800 mil pessoas para o Carnaval na cidade. Ao todo, mais de 6,2 milhões de turistas são esperados na Bahia. Os dados foram divulgados pelas Secretarias de Cultura de Salvador (Secult) e de Turismo do estado (Setur).

Dos turistas que viajam para Salvador, metade é de outros estados do Brasil, afirma o Presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (FETUR), Silvio Pessoa. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são de onde vêm mais brasileiros. Cidades do interior da Bahia também participam da estimativa, com 45% de baianos chegando à capital, sobretudo, com origem em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras. Estrangeiros ocupam 5% do índice de visitantes.

“Voos internacionais ainda não voltaram com toda capacidade que tinha de antes da pandemia”, justifica Pessoa. “Temos mais turistas argentinos, mas com a inflação no país deles, os 'hermanos' têm viajado menos”, explica.

Apesar do cenário de crise, alguns argentinos não perderam a oportunidade de viver o Verão brasileiro e marcaram presença no Centro Histórico, em Salvador, na quarta-feira (8). O estudante argentino Luciano Veríssimo, 37, pretende fazer um tour por todo Nordeste, começando na capital baiana e indo até Fortaleza, no Ceará. Como já conhecia o Sul do país, agora chegou a vez do Nordeste.

“Aqui faz muito calor, mas tem praias muito bonitas e pessoas simpáticas”, analisa. “Só não sabia da data do Carnaval, senão eu iria para Fortaleza primeiro e depois chegaria aqui para participar”, lamenta.

Outros estrangeiros, como uruguaios e portugueses, também estavam “turistando” na região. O hoteleiro português Álvaro Marques, 61, veio com a esposa para conhecer a capital. Eles começaram pelo Centro Histórico e pretendem esticar a visita até Morro de São Paulo. Enquanto os elogios para as pessoas e a beleza do lugar são infinitos, o casal define a comida como “diferente”. “Comemos acarajé. É diferente, não estou habituado. Mas é bom. O marisco em Portugal não se come com pão [refere-se ao recheio do bolinho]”, diz rindo.

“É minha primeira vez em Salvador. É magnífico. Escolhemos a Bahia porque na Europa está frio, 4°C. Aqui está mais quente, gostamos mais”, revela.

Já no Farol da Barra, paulistas e sulistas caminhavam e tiravam fotos após desembarcarem de um cruzeiro que saiu de Santos, no litoral de São Paulo. Ambulantes da região observam que os finais de semana e dias com chegada de navios são os momentos com maior fluxo de turistas. Os vendedores aproveitam o momento para negociar fitinhas do Bonfim e fazer as famosas pinturas de timbaleiro.

A enfermeira Carol Coppini, 36, comprou alguns colares, junto com marido e filha. Eles chegaram na quarta (8) e fizeram tour, indo na Basílica do Bonfim, Dique do Tororó e Farol da Barra. A família ainda planeja conhecer o Pelourinho, mas, como a excursão parte para outro estado ao final da tarde, eles pretendem voltar com mais tempo em outra viagem. “O pessoal é bem caloroso, a estrutura e os prédios antigos são bem preservados. O calor é muito bom porque estava frio em São Paulo”, diz a paulista.

Carnaval

A expectativa da pasta municipal de Cultura é receber cerca de 800 mil turistas durante os cinco dias de carnaval. A taxa de ocupação para o período está prevista em 95%, sendo que nos hotéis próximos ao circuito é esperada uma ocupação de 100%. Segundo guias turísticos, os visitantes que vêm para o Carnaval só chegam na próxima semana; por enquanto, o atrativo é o Verão. Seis navios estão programados para atracar no Porto de Salvador entre os dias de 15 a 22 de fevereiro, com capacidade total para atender aproximadamente 28.398 passageiros.

Outra opção é viajar de avião, mas é preciso enfrentar os altos custos da passagem. A reportagem encontrou passagem na classe econômica custando até R$ 7 mil com ida e volta São Paulo-Salvador para os dias de Carnaval. Mesmo com o preço "salgado", as empresas vão aumentar o número de voos durante a época festiva, comenta o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), Jorge Pinto. A média esperada na malha aviária é de 66 voos diários, tendo 57 regulares e nove extras.

Para quem viaja no interior da Bahia, a opção mais econômica, segundo especialistas, é viajar de carro.

Comércio

Os números da Secult municipal apontam para uma receita turística de R$ 1,8 bilhão e a geração, no mês de fevereiro, de 2.325 novos empregos formais das atividades características do turismo. Também presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Salvador e Litoral Norte (SHRBS), Silvio Pessoa afirma que, em bares e restaurantes, o movimento está idêntico ao pré-pandemia, todos lotados.

Quanto à hotelaria, ele calcula que 40% dos turistas ficam em hotel e 60%, em casas de amigos ou aluguel por plataformas online. Ele informa que não tem levantamento do número de quartos disponíveis do Booking, Airbnb e TripAdvisor, mas confirma que são os principais concorrentes do setor hoteleiro tradicional. A reportagem não conseguiu contato com as plataformas para solicitar o nível de ocupação dos quartos.

A reportagem solicitou dados sobre turismo em Salvador para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) na Bahia, mas não recebeu retorno. A empresa de turismo Saltur informou não ter números de turistas que chegaram à capital.





De Bela Gil a Péricles, celebridades brasileiras escolhem Salvador como destino

Salvador é o destino da vez e a presença constante de celebridades nos principais pontos turísticos da cidade é termômetro disso. No dia 30, celebridades como Cris Viana, Marieta Severo, Mariana Ximenes, Bela Gil e Malu Mader marcaram presença no Cortejo Afro, em Salvador

Já outros artistas não deixaram de curtir o Festival de Verão, no Parque de Exposições. Douglas Silva, Flor Gil, Bela Gil, Débora Nascimento, Silvero Pereira, Rafa Kalimann, Juliana Alves e Vanessa da Mata foram alguns dos famosos presentes.

Depois de cantar com Márcio Victor, do Psirico, no Festival de Verão Salvador, a cantora e atriz Emanuelle Araújo ainda resolveu esticar a passagem pela capital baiana para comemorar o aniversário de um ano de casamento com o empresário Fernando Diniz. Ela escolheu o Canto Hotel, no Rio Vermelho, para curtir o marido nesta data especial. A cerimônia de casamento da artista, em 2022, aconteceu na pousada A Capela, em Arembepe.

Também em janeiro, a atriz e apresentadora Regina Casé reuniu amigos para almoço especial, na casa que possui no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.



Regina Casé reúne amigos para almoço e roda de samba na casa de Salvador Foto: reprodução

O encontro contou com roda de samba, batuque de percussão, comida baiana e artistas consagrados, como o cantor Péricles com a esposa, além dos atores Douglas Silva e Fernanda Paes Leme. Sophie Charlotte também apareceu por lá, assim como os cantores Xanddy Harmonia e Márcio Victor, do Psirico.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin e apoio da Jotagê e AJL



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro