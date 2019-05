Salvador Destination recepciona dirigentes de entidades nacionais

Oito presidentes de entidades profissionais no país serão recepcionados nesta semana na capital baiana pela Salvador Destination. Eles irão conhecer a infraestrutura para eventos da cidade e as obras do novo Centro de Convenções Municipal.

Os presidentes são os responsáveis por decidir e indicar os destinos para seus eventos, como congressos.

A promoção tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Sebrae Bahia, Hotel Deville Prime Salvador e TCH Turismo.

Outras atividades serão realizadas até novembro pela Salvador Destination com organizadores de eventos, operadores e jornalistas especializados do país e do exterior.

Até agora, 13 eventos já foram confirmados para serem realizados na cidade até 2024. Quatro deles serão realizados no novo Centro de Convenções, reunindo, no total, mais de 15 mil congressistas (Conotel 2020 - Congresso Nacional de Hotéis, Congresso Brasileiro de Mastologia 2021, XX CIOBA – Congresso Internacional de Odontologia da Bahia 2020 e o 7th WTC - World Trauma Congress / XVI SBAIT Congress / XXVI Colt 2024). Além disso, a Salvador Destination trabalha para confirmar outros 17 congressos.

Para este ano, a prefeitura de Salvador não desistiu de sediar a Semana do Clima, mesmo sem apoio do governo federal.

Apesar de ainda não ter recebido resposta da Organização das Nações Unidas quanto à essa vontade, o secretário de Cidade Sustentável André Fraga continua aguardando e articulando a vinda do evento para Salvador.