Salvador é 1º lugar no Nordeste em qualidade da informação contábil e fiscal

Salvador segue se destacando na área de gestão fiscal e contábil. Desta vez, a capital baiana ficou na primeira posição entre as capitais nordestinas no indicador que mede a qualidade da informação contábil e fiscal no Ranking de Competitividade dos Municípios de 2022, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CPL). Divulgado na tarde da última terça-feira (13), o levantamento busca apresentar dados que subsidiem a atuação dos gestores públicos.

O indicador, que faz parte do pilar Funcionamento da Máquina Pública, usa como base os dados fiscais e contábeis enviados pelos municípios através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sincof), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O índice tem como objetivo avaliar e fomentar a qualidade dos materiais enviados pelas administrações municipais. Já no pilar Instituições, a cidade subiu 40 posições por conta da melhora da taxa de investimento.

A secretária da Sefaz, Giovanna Victer, comemora mais um indicativo positivo para Salvador. “Mais um bom resultado que atesta o compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal, transparência e prestação de contas ao soteropolitano. Estamos no caminho certo. Mas vamos seguir trabalhando para melhorar ainda mais os resultados e a vida das pessoas”, pontuou.

A capital baiana também foi destaque no pilar econômico, subindo 44 posições no comparativo com o relatório divulgado em 2021. Esse avanço foi possível graças à geração de novos postos de trabalho. Segundo dados divulgados pelo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade gerou 24.662 vagas de emprego formais no acumulado de 2022, registrando o melhor desempenho dentre as capitais do Norte e do Nordeste e o 6º melhor no cenário de todas as capitais brasileiras.

O Ranking de Competitividade dos Municípios analisou os dados de 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. O levantamento completo está disponível no site www. municipios. rankingdecompetitividade. org. br .