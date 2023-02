Salvador é lugar de muita pegação e festa em reality do Prime Video

Depois de Florianópolis receber duas edições do reality Soltos em Floripa, agora é Salvador que vai sediar a nova temporada do programa da Prime Video. Soltos em Salvador será lançado no dia 24 de fevereiro, com a participação de Aila Rebouças, Carla Signorelli, Edu de Carli, Gabriel Lopes, Marcela Luíza, Alef Cardoso, Murilo Dias, Renatinho Mello e Thaís Pereira. Os últimos quatro estão voltando agora à atração, depois de terem participado de outra temporada.

A única baiana é Aila, que tem 22 anos e é de Salvador. Radicada em São Paulo, ela trabalha como modelo e influenciadora digital. "Quando soube que seria na minha terra... Nossa senhora! Primeiro pensei: 'nem sei se vou ter tanta opção assim de verdade pra pegar, né? Eu jpa tinha pegado quase todo mundo", disse, rindo.

Os nove participantes prometem festejar sem regras e explorar o que a capital baiana tem de mais divertido. Além deles, a produção tem um time de celebridades para acompanhar e comentar os destaques do reality a cada episódio: os influenciadores John Drops, Viih Tube e Hugo Gloss, a cantora Mc Carol e o ator Felipe Titto.

A baiana Aila está em Soltos em Salvador

Os participantes viverão durante oito episódios, com 45 minutos de duração cada, em clima de festa, pegação e tensões. Ao final da temporada, ainda haverá um nono episódio com os melhores momentos do painel de comentaristas.

Em entrevista coletiva pela internet, Thaís disse que "renasceu das cinzas": "Saí como uma fênix! Acho que em Floripa estava todo mundo de casal, mais contido. Tenho um carinho enorme por todo mundo de lá, mas eu não consegui curtir tanto como em Salvador”.

“Na Bahia, a galera gosta de pular, beijar, se divertir. E eu já estava me aposentando, em outra vibe. Agradeço demais a galera da primeira e segunda temporada, mas nessa temporada foi f...!”, festejou Murilo.

Carla Signorelli disse que topou entrar no reality porque, chegando aos 30 anos, ainda quer experimentar coisas novas. "A gente tá com um pé nos 30 já. E eu pensava: quando foi a pultima vez que fiz uma coisa nova? E queria passar por uma experiência nova, curtir muito. Todo mundo que me conhece sabe e eu queria mesmo ter a experiência de participar de um reality".

Marcela, que é arquiteta, diz que teve um certo receio quando topou entrar no programa: "Primeira coisa que pensei foi: fud...! Minha família é bem conservadora, minha mãe, meu pai principalmente... mas não poderia negar. Quando fui chamada, me subiu uma adrenalina sinistra. Mas no fim das contas, foi tudo maravilhoso".