Salvador e Porto Seguro registram temperatura recorde de abril nesta quinta (20)

A temperatura na Bahia continua abrasadora em pleno outono. Nesta quinta-feira (20), foi a vez de Porto Seguro atingir o recorde no mês de abril, com 35ºC registrados às 18h, e sensação térmica de 35,9ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O calor intenso é resultado da presença de uma massa de ar seca e quente, recorrente no verão.

Já Salvador, que teve o dia mais quente do ano ontem, ao atingir a casa dos 33,9°C, com sensação térmica de 37°C, hoje se superou e registrou temperatura máxima de 34,1ºC às 16h, com sensação térmica de 35,5ºC. Com os medidores maiores em relação a ontem, os soteropolitanos continuaram a reclamar do calorão e dos transtornos causados por ele.

"Vei, simplesmente a água da pia do lavabo daqui de casa está fervendo, ao ponto de sair fumaça de tão gente [quente]. Isso tudo por conta do calor escaldante de Salvador", relatou um internauta em sua conta do Twitter.

No estado, a maior temperatura registrada hoje foi de 37,2ºC, no município de Ribeira do Amparo, que chegou a ter 37,5ºC de sensação térmica. A quentura só não foi pior do que a de ontem na cidade neste mês de abril. Isso porque, com recorde mensal, a temperatura máxima em Ribeira do Amparo na última quarta-feira foi de 37,6ºC.

Em Feira de Santana, o calor chegou a roubar os holofotes da Micareta de Feira, festival que tem início nesta quinta-feira. A cidade ficou nos Assuntos do Momento na Bahia, no Twitter, com mais de 33 mil tweets durante o dia, mas a maioria do conteúdo relativo às postagens dos internautas fazia referência ao calor escaldante na Princesa do Sertão. Os termômetros chegaram a registrar 36,6ºC com sensação térmica de 36,9ºC. A temperatura só não foi maior do que o recorde mensal de 37,2ºC, computado ontem.

"Quem que foi que transformou Feira de Santana numa estufa?????", questionou uma feirense no Twitter.

"Povo rezou tanto pra não chover no Micareta que agora tem um sol para cada cabeça em Feira", brincou outra.