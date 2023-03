Salvador e Recife estreiam vans elétricas da Fedex este ano

A FedEx Express, maior empresa de transporte expresso do mundo, escolheu Salvador e Recife para a expansão da sua frota de veículos elétricos no Brasil em 2023. Este ano, começam a circular nas duas cidades nordestinas oito vans elétricas da marca Peugeot, modelo E-expert, lançados recentemente pela montadora. A FedEx planeja seguir ampliando a quantidade de veículos de emissão zero em sua frota brasileira.

Oito vans elétricas da marca Peugeot, modelo E-expert, serão usadas nas duas cidades (Foto: Divulgação)

O objetivo global da companhia é ter toda a frota de coleta e entrega de pacotes composta por veículos elétricos até 2040. A meta faz parte das ações da empresa para obter operações neutras em carbono até a mesma data. Para ajudar a atingir esse objetivo, a FedEx está destinando mais de US$ 2 bilhões de investimento inicial em três áreas principais: eletrificação de veículos, energia sustentável e sequestro de carbono.

A FedEx se tornou a primeira empresa de cargas a ter veículos elétricos no Brasil, quando adicionou as primeiras unidades elétricas em sua frota em 2014. A ação está programada para acontecer em fases, alinhada às projeções de aumento da disponibilidade de veículos elétricos comerciais e infraestrutura correspondente nos próximos anos: o objetivo é que, até 2025, 50% das compras de veículos de coleta e entrega da FedEx sejam modelos de emissão zero, aumentando para 100% de todas as aquisições de coleta e entrega até 2030.

“Com o crescimento da frota de veículos elétricos para entrega, a FedEx Express, no Brasil, está contribuindo com o objetivo global da companhia de ter operações neutras em carbono até 2040”, diz Guilherme Gatti, vice-presidente de operações para a FedEx no país. “A transição da nossa frota de coleta e entrega para o modelo elétrico é um ponto importante de como planejamos trabalhar em direção ao nosso objetivo, e estamos orgulhosos de trazer esse novo modelo para atender os clientes no Nordeste”.