Salvador e RMS têm 50 vagas de emprego nesta terça (16) com salários de até R$ 4,6 mil

Está precisando entrar no mercado de trabalho ou pensando em mudar de emprego? O Sine Bahia abriu nesta terça-feira (16) 50 vagas de empregos para as diversas áreas de atuação e nível de formação. Confira abaixo:

Cargo: Auxiliar Administrativo

Nível: Estágio

Bolsa: R$ 1,2 mil + benefícios

Vaga: 1

Exigênciass: Ensino superior incompleto em Administração, Gestão de RH, Ciências Contábeis ou áreas afinsa partir do 3º período. Obrigatório conhecimento em informática (Pacote Office)

Cargo: Engenheiro Civil

Nível: Estágio

Bolsa: R$ 700 + benefícios

Vaga: 1

Exigência: Obrigatório possuir conhecimento em pacote Office

Cargo: Técnico de copiadora

Nível: Estágio

Bolsa: R$ 1 mil + benefícios

Vaga: 1

Exigências: Obrigatório conhecimento em impressora a laser, ensino médio completo, cursando Técnico em Eletrônica ou em Rede e conhecimento em Pacote Office.

Cargo: Agente de vendas de serviços

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.320,00+ benefícios

Vaga: 1

Exigências: experiência mínima de 6 meses na carteira , além disso é preciso ter experiência com vendas de serviços de qualquer seguimento possui conhecimento em dedes social, internet e pacote Office

Vaga: Alinhador de direção

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.477,64 + benefícios

Vaga: 1

Exigência: experiência mínima de 6 meses na função

Cargo: Analista de negócios (temporário)

Nível: Superior completo

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigências: Ensino superior completo em Administração, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins, e experiência mínima de 6 meses na função. Além disso é obrigatória experiência em consultoria e instrutória nas áreas de marketing, vendas, finanças, recursos humanos, planejamento empresarial e disponibilidade para viagens

Cargo: Consultor de vendas

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.320,00+ benefícios

Vaga: 1

Exigências: Experiência mínima de 6 meses na função e possuir CNH categoria “A” e moto

Cargo: Inspetor de soldagem

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 4.635,00 + benefícios

Vagas: 2

Exigências: Experiência mínima de 6 meses na função. Obrigatória disponibilidade para trabalhar em Cachoeira, ter certificação como inspetor de solda e ter atuado em obra a empresa oferece alojamento na obra

Cargo: Instalador-reparador de linhas de Comunicação de Dados

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ R$ 1.411,44 + benefícios

Vagas: 3

Exigências: Experiência mínima de 06 meses em carteira e obrigatória experiência na área de instalação e manutenção de fibra Óptica possuir CNH “B”

Cargo: Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas

Nível: Ensino Fundamental Incompleto

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigência: Experiência mínima de 3 meses na função

Cargo: Mecânico de motor a diesel

Nível: Ensino Médio Completo

Salário: R$ 1.900,00 + benefícios

Vaga: 1

Exigências: Experiência mínima de 6 meses em carteira. Obrigatório possuir conhecimento em manutenção, reparos de motores a diesel incluindo girar pneus e troca de óleo, caminhões grandes, sistemas de freio, transmissões e componentes eletrônicos exclusivos de veículos a diesel

Vaga: Operador de rede de transmissão de dados

Nível: Ensino superior incompleto em Tecnologia da Informação, Redes de Computadores ou áreas afins a partir do 2º período

Salário: R$ 1.411,44 + benefícios

Vagas: 2 vagas

Exigência: Experiência mínima de 06 meses na função e possuir experiência em atendimento ao cliente

Cargo: Padeiro

Nível: Ensino Fundamental Completo

Salário: R$ 1.777,50 + benefícios

Vaga: 1

Exigência: Experiência mínima de 6 meses em carteira

Cargo: Polidor de pedras

Nível: Ensino Fundamental completo

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

Vaga: 1

Exigência: Experiência mínima de 6 meses na função

Cargo: Programador de sistemas de informação

Nível: Ensino Médio completo

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigência: Experiência mínima de 6 meses na função

Cargo: Técnico de refrigeração (instalação)

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.650,00 + benefícios

Vagas: 5

Exigências: Possuir experiência em manutenção e instalação de ar condicionado

Cargo: Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Nível: Ensino Médio completo

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigências: Obrigatório conhecimento em recuperação de placa de notebook e ter disponibilidade de horário

Vagas exclusivas para unidade central de Pituaçu

Cargo: Mecânico de motocicletas

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.510,94 + benefícios

Vagas: 2

Exigência: Não é necessária experiência

Vagas da unidade do Shopping Barra

Cargo: Auxiliar de limpeza (Exclusivo para pessoas com deficiência)

Nível: Ensino Médio Completo

Salário: R$ 1.320 + benefícios

Vaga: 1

Fator desejável: Experiência em setor hospitalar

Exigência: 6 meses de experiência

Cargo: Auxiliar de Almoxarifado (Exclusivo para pessoas com deficiência)

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.320 + benefícios

Vaga: 1

Fator imprescindível: Experiência com toda logística do almoxarifado

Desejável: Habilitação (B) e Inglês Básico

Exigência: 6 meses de experiência

Vagas para Lauro de Freitas

Cargo: Motorista operado de Munck

Nível: Ensino Médio completo

Salário: 2,184,00 +30% adicional noturno

Vaga: 1

Exigências: Experiência de 6 meses na função e CNH D

Cargo: Auxiliar de manutenção elétrica e mecânica

Nível: Ensino Médio completo

Salário: R$ 1,320,00

Vaga: 1

Exigências: Experiência de 6 meses na função e CNH B

Cargo: Açougueiro

Nível: Ensino Médio completo

Salário: Não informado

Vagas: 4

Exigência: Experiência de 6 meses na função

Cargo: Ajudante de açougueiro

Nível: Ensino Médio incompleto

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigência: Experiência de 6 meses na função

Cargo: Instalador de ar condicionado automotivo

Nível: Ensino Médio incompleto

Salário: R$ 1,895,00

Vaga: 1

Exigência: Experiência de 6 meses na função

Cargo: Auxiliar eletricista em automóveis

Nível: Ensino Médio incompleto

Salário: R$1,462,00

Vaga: 1

Exigência: Experiência de 6 meses na função

Cargo: Auxiliar de Serviços gerais

Nível: Ensino Médio incompleto

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigência: Experiência de 6 meses na função

Vagas para Simões Filho

Cargo: Montador de andaimes (eventos)

Nível: Ensino Médio completo

Salário: Não informado

Vagas: 4

Exigências: Experiência 6 Meses e disponibilidade para viajar

Cargo: Ajudante de carga e descarga (eventos)

Nível: Ensino Médio completo

Salário: Não informado

Vagas: 6

Exigências: Experiência 6 Meses e disponibilidade para viajar

Cargo: Técnico de manutenção

Nível: Ensino Médio completo

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigências: experiência em manutenção de empilhadeira e CNH Categoria (B)

Cargo: Gerente de restaurante

Nível: Desejável graduação em Administração

Salário: Não informado

Vaga: 1

Exigências: Conhecimento em alimentos e bebidas (A&B) e experiência de 6 meses