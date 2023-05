Salvador e RMS têm 70 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta quinta-feira (25) 70 vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vagas na unidade de Salvador

AUXILIAR DE VIDRACEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com recorte e destaque de vidro de diversos

Salário R$ 1.660,00 + benefícios

03 VAGAS

ALINHADOR DE DIREÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.477,64 + benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir ensino superior completo na área de recursos humanos ou psicologia, disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário R$ 3.500,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter disponibilidade de horário, morar na região do STIEP, Pituba, Itaigara, Rio Vermelho, Pernambués, Graça, Ondina, Campo Grande, Centro, Imbui e adjacentes da Barra ou Costa Azul

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

CAPOTEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter conhecimento de revestimento geral interno de veículos

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com trabalhos de cozinha, ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados

Salário R$ 1.400,00+ benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em máquina industrial e máquina de transporte triplo, costura com material de couro

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter conhecimento como estofador de banco automotivo e móveis como: sofá, cadeira, puff e outros

02 VAGAS

MONTADOR DE ARTEFATOS DE COURO (EXCETO ROUPAS E CALÇADOS)

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com montagem de peças e bancos de couro automotivos

02 VAGAS

MARCADOR DE VIDROS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência no serviço de marcador de vidros temperados

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade para viagens, possuir CNH E

Salário R$ 2.470,00 + benefícios

03 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.777,50 + benefícios

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com atendimento ao público, disponibilidade total de horário, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí

Salário R$ 2.500,00 + benefícios

04 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em preparo de sushis e sashimis, possuir cursos pertinentes a função, ter disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário R$ 2.484,32 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso técnico em refrigeração, Nr 10, Nr 35 atualizados, ter habilidade com Word, planilhas em Excel e disponibilidade para realizar viagens curtas quando necessário

Salário R$ 2.000,00+ benefícios

01 VAGA

Vagas na unidade do bairro de Pituaçu

INSTRUTOR DE TREINAMENTO EM HOTELARIA

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório experiência em Maitre, Supervisor ou Coordenador de Bares e Restaurantes de hotel, ou instrutor de treinamento do Senac, experiência em coordenação ou liderança de hotelaria (Restaurantes / Bares), deve possuir experiência em treinar pessoas, possuir ensino superior ou técnico completo em hotelaria ou áreas correlatas, disponibilidade para trabalhar em Mata de São João, pacote Office intermediário

Salário R$ 3.905,43 + benefícios

01 VAGA

Vagas na unidade do Shopping Barra

AUXILIAR DE SEGURANÇA

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De experiência

Salário + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

02 Vagas

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

02 Vagas

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGISTICA

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

01 Vaga

AUXILIAR DE PESSOAL

Exclusivas Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Superior Incompleto

Formação Superior Cursando Em Administração Ou Tecnólogo Em Logística

06 Meses De Experiência

Salário + Benefícios Serão Informados Na Entrevista

01 Vaga

Vagas na unidade de Lauro de Freitas

OPERADOR COMERCIAL (PCD)

Exclusivo Para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Responsável por garantir a arrumação das gôndolas, pilhas e pontos extras da loja, bem como garantir também a devolução dos produtos desistidos pelos clientes.

15 VAGAS

ANALISTA DE SISTEMA

Ensino superior completo

Experiência de 06 meses

Salário: 3391,41

CNH: A/B

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental

Experiência de 06 meses

Salário: 1375,16

01 VAGA

Vagas na unidade de Camaçari

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência em CTPS 03 meses

02 VAGAS

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência em CTPS 03 meses

02 VAGAS

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior Completo

Experiência em CTPS 03 meses

Imprescindível: experiência na área

02 VAGAS

TECNICO EM SEGURANÇA TRABALHO

Ensino Médio Completo

Experiência em CTPS 06 meses

CNH- B

Imprescindível: pacote Office intermediário, bombeiro civil, residir em Camaçari e ter conhecimento em e-social.

02 VAGAS

Vagas na unidade de Simões Filho