Salvador e RMS têm mais de 80 vagas de emprego nesta sexta-feira (26)

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta quinta-feira (25) 70 vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

AUXILIAR DE VIDRACEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Possuir experiência com recorte e destaque de vidro de diversos

Salário R$ 1.660,00 + benefícios

03 VAGAS

ANALISTA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Possuir Ensino Superior Completo na área de Recursos Humanos ou Psicologia e disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário R$ 3.500,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Ter disponibilidade de horário, morar na região do STIEP, Pituba, Itaigara, Rio Vermelho, Pernambués, Graça, Ondina, Campo Grande, Centro, Imbui e adjacentes da Barra ou Costa Azul

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

CAPOTEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Possuir conhecimento de revestimento geral interno de veículos

02 VAGAS

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com Excel intermediário, Word, Power Point, vivência na área de restaurante, nível Superior Incompleto em Administração, gestão de RH ou ares afins a partir do 3°período o trabalhador terá escala de trabalho com uma folga na semana e 1 domingo no mês

01 VAGA

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Fundamental Completa

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório saber manusear o forno

Salário R$ 1.777,50 + benefícios

01 VAGA

LÍDER DE CAFETERIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter disponibilidade total de horário para trabalhar em regime de escala 6x1

Salário R$ 1.617,00 + benefícios

01 VAGA

MONTADOR DE ARTEFATOS DE COURO (EXCETO ROUPAS E CALÇADOS)

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com montagem de peças e bancos de couro automotivos

02 VAGAS

MARCADOR DE VIDROS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Possuir experiência no serviço de marcador de vidros temperados

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade para viagens e possuir CNH “E”

Salário R$ 2.470,00 + benefícios

03 VAGAS

ORGANIZADOR DE EVENTO

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir nível superior incompleto a partir do 3°período em qualquer área

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com atendimento ao público, disponibilidade total de horário e disponibilidade para trabalhar em Imbassaí

Salário R$ 2.500,00 + benefícios

04 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em preparo de sushis e sashimis, possuir cursos pertinentes a função e ter disponibilidade para trabalhar em Mata de São João

Salário R$ 2.484,32 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso técnico ou superior em segurança do trabalho

Salário R$ 2.354,00

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Ensino Superior Incompleto em qualquer área

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

03 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir habilitação “B”, conhecimento em pacote Office e experiência com vendas externa

Empresa disponibiliza veículo

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter trabalhado com vendas externas na área de saúde ou odontológico, disponibilidade para realizar viagens curtas e possuir CNH categoria “B”

02 VAGAS

Vagas na unidade de Pituaçu

INSTRUTOR DE TREINAMENTO EM HOTELARIA

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório experiência em Maitre, Supervisor ou Coordenador de Bares e Restaurantes de hotel, ou instrutor de treinamento do Senac, experiência em coordenação ou liderança de hotelaria (Restaurantes / Bares), deve possuir experiência em treinar pessoas, possuir ensino superior ou técnico completo em hotelaria ou áreas correlatas, disponibilidade para trabalhar em Mata de São João e pacote Office intermediário

Salário R$ 3.905,43 + benefícios

01 VAGA

Vagas na unidade do Shopping Barra

RECEPCIONISTA EM GERAL

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

REPOSITOR

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

PORTEIRO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Incompleto

Não exige experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

05 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO/RECEPTIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

08 VAGAS

Vagas na unidade de Camaçari

ATENDENTE DE PÁTIO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Possuir CNH “B”

Desejável ter disponibilidade de horário e conhecimento básico em informática

02 VAGAS

Vagas na unidade de Simões Filho

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

04 VAGAS

ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO EM OBRA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Possuir experiência em MS Project e AutoCAD

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE SUSHIMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

Vagas na unidade de Lauro de Freitas