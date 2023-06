Salvador e RMS têm vagas de emprego com salários de até R$ 2 mil nesta terça-feira (6)

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta terça-feira (6) vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 2,3 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vagas na unidade de Salvador

CADISTA-DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Engenharia Elétrica a partir do 3º semestre ou Técnico em Eletrotécnica

Obrigatório possuir conhecimento nas disciplinas de Projetos Elétricos, Desenho Técnico, domínio em AUTOCAD, disponibilidade para estagiar das 8h às 15h

Bolsa auxílio no valor de R$ 900,00+ benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Salário R$ R$ 1.400,53 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com autos pesados

Salário R$ 1.368,59 + benefícios

03 VAGAS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento de eletricidade veicular, conhecimento em metrologia e leitura de esquemas elétricos

Salário R$ 2.098,67 + benefícios

03 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com reparo, limpeza, instalação e manutenção de bicicletas. Possuir fácil acesso ao bairro de Castelo Branco

Salário R$ 1.450,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em motor 4 e 2 tempos, CNH categoria “A” e ter fácil acesso ao bairro de Castelo Branco.

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com autos pesados, mecânica automotiva, manutenção corretiva e preventiva, mecânica de transmissão a diesel

Salário R$ 1.959,21 + benefícios

04 VAGAS

MONTADOR DE VIDROS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência no manuseio de vidro e instalação das esquadrias.

Salário R$ 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH categoria “B”, conhecimento em Pacote Office, experiência com vendas externas, experiência na área de transportadora, empresa disponibilizará veículo.

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados - escala 6x1

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

03 VAGAS

EMPACOTADOR, A MÃO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados - escala 6x1

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

04 VAGAS

Vagas na unidade de Camaçari

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps 06 meses

04 VAGAS

LAVADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps 06 meses

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps 06 meses

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps- Não exige

CNH- A

Imprescindível: Possuir Moto e Disponibilidade para Trabalhar a Noite

01 VAGA

Vagas na unidade de Simões Filho