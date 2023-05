Salvador e RMS têm vagas de emprego com salários de até R$ 2,7 mil nesta quarta (30)

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta terça-feira (30) 77 vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 2,7 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ESTÁGIO)

Cursando Técnico em Refrigeração a partir do 2° semestre

Bolsa auxílio no valor de R$ 600,00+ benefícios

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH categoria “B”

Salário R$ 1.320,00+ benefícios

05 VAGAS

FARMACÊUTICO CLÍNICO EM ONCOLOGIA

Ensino Superior Completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais

Salário R$ 2.790,64+ benefícios

01 VAGA

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário R$ 1.777,50+benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

REBOBINADOR DE MOTORES ELÉTRICOS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir curso Técnico em Refrigeração, certificação NR 10 e NR 35 atualizados, possuir habilidade com WORD e planilhas em EXCEL e disponibilidade para realizar viagens curtas

Salário R$ 2.000,00+ benefícios

01 VAGA

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter trabalhado com vendas externas na área de saúde ou odontológica, possuir disponibilidade para realizar viagens curtas e possuir CNH categoria “B”

02 VAGAS

Vagas na unidade do Shopping Barra

VIGILANTE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Fator Imprescindível: Pacote Office (Excel, Word, Power Point)

Salário + benefícios serão informados na entrevista

08 VAGAS

Vagas na unidade de Camaçari

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino médio incompleto

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência no setor de limpeza

03 VAGAS

RECEPCIONISTA

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência como recepcionista em clinica odontológica/ habilidade em informática

04 VAGAS

PROTÉTICO

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência na área e curso técnico protético

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino médio incompleto

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência com planfetagem

04 VAGAS

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência na área e curso técnico em saúde bucal

03 VAGAS

AUXILAR DE LABORÁTORIO

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência na área em laboratório de prótese dentaria ou clinica odontológica

02 VAGAS

Vagas na unidade de Lauro de Freitas

OPERADOR COMERCIAL (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Responsável por garantir a arrumação das gôndolas, pilhas e pontos extras da loja, bem como garantir também a devolução dos produtos desistidos pelos clientes.

15 VAGAS

INSTALADOR DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses

Salário: 1895,00

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA EM AUTOMOVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses

Salário: 1462,00

01 VAGA

Vagas na unidade de Simões Filho