Salvador e RMS têm vagas de emprego nesta sexta-feira (16) com salários de até R$ 2,2 mil

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta sexta-feira (16) vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 3 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vagas na unidade de Salvador

AUXILIAR DE COMPRAS (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Logística, Administração ou Qualidade a partir do 1° período

Obrigatório possuir pacote Office intermediário principalmente em Excel, habilidade para realizar múltiplas tarefas e disponibilidade de horário

Bolsa auxílio R$ 800,00 + benefícios

01 VAGA

Ensino Superior Incompleto em Administração a partir do 3° período

Obrigatório residir próximo ou ter fácil acesso ao bairro de Jardim das Margaridas

Bolsa auxílio R$ 600,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

05 VAGAS

COMPRADOR

Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência no setor de compras

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilitação categoria “C” e experiência com manutenção de caminhões (mecânica preventiva e corretiva)

01 VAGA

MONTADOR DE ARTEFATOS DE COURO (EXCETO ROUPAS E CALÇADOS)

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência com montagem de peças e bancos de couro automotivos

02 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência com serviços de manutenção predial e disponibilidade para trabalhar em período noturno

Salário R$ 2.088,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em atendimento ao cliente, possuir ensino superior completo ou

Cursando na área de redes de computadores, tecnologia da informação ou similares

Salário R$ 1.411,44 + benefícios

02 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilitação categoria “B” válida, certificado de formação como Operador de Empilhadeira válido e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados em regime de escala 6x1

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

07 VAGAS

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino Superior cursando ou completo nas áreas de Psicologia, Administração, Gestão de Recursos humanos ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE CENTRAL DE ATENDIMENTO

Ensino Superior cursando ou completo nas áreas de Psicologia, Administração, Gestão de Recursos humanos ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Superior cursando ou completo nas áreas de Gestão Comercial, Gestão de

Recursos humanos, Administração ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE PREVENÇÃO E PERDAS

Ensino Superior completo nas áreas de Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO (CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA)

Ensino Superior completo em Administração ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE DEPÓSITO

Ensino Superior completo nas áreas de Logística, Administração ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ensino Técnico (completo) ou superior (em andamento) em Gestão de Manutenção,

Engenharia ou áreas correlatas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE TRADE MARKETING

Ensino Superior completo na área de Marketing, Publicidade e propaganda ou Arquitetura

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUPERVISOR DE AUDITORIA

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia e Engenharia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com liderança/gestão

03 VAGAS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com supervisão de restaurante e disponibilidade de horário

01 VAGA

SERRALHEIRO DE METAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência na área metalúrgica

Salário R$ 2.229,58 + benefícios

10 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em horário de Shopping, experiência em ótica.

Salário R$ 1.477,00 + benefícios

04 VAGAS

Vagas na unidade de Simões Filho

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Completo

CNH Cat. E

Experiência 06 meses

Disponibilidade para viajar

03 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MICRO

Ensino Superior ou técnico

Experiência 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DE VIAS (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE OPERAÇÃO LOGISTICA (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

CONFERENTE (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

RIGGER

Ensino Médio Completo

Possuir curso Rigger (NÃO SE TRATA DE SINALEIRO)

20 VAGAS

OPERADOR DE GUINDASTE (ATE 80 TONELADAS)

Ensino Médio Completo

Possuir certificado de operador de guindaste,

Curso de cargas indivisíveis e direção defensiva.

Habilitação categoria D

20 VAGAS

Vagas na unidade de Camaçari