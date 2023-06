Salvador e RMS têm vagas de emprego nesta sexta-feira (2) com salários de até R$ 2,7 mil

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta quinta-feira (1º) vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 2,7 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vagas na unidade de Salvador

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS (ESTÁGIO)

Cursando Técnico em Refrigeração ou Climatização ou Superior em qualquer área

Bolsa auxílio no valor de R$ 650,00+ benefícios

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ESTÁGIO)

Cursando Técnico em Refrigeração a partir do 2° semestre

Bolsa auxílio no valor de R$ 600,00+ benefícios

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Obrigatório possuir curso de Corretor de Imóveis completo ou cursando

Bolsa auxílio no valor de R$ 600,00+ benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Obrigatório estar cursando Técnico em Climatização ou Refrigeração

Bolsa auxílio no valor de R$ 650,00+ benefícios

01 VAGA

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir na região da Paralela (São Marcos, São Cristovão, Bairro da Paz, Lauro de Freitas e adjacências)

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir experiência como Auxiliar ou Ajudante de Serralheiro e possuir conhecimento em material, tipos de metais, cortes e moldes.

01 VAGA

ATENDENTE DO SETOR DE VINHOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com atendimento na área de vinhos e conhecimento em bebidas, tipos de vinhos e safra.

Salário R$ 1.511,00 + benefícios

02 VAGAS

BIFETEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência como açougueiro ou magarefe

Salário R$ 1.547,00+ benefícios

02 VAGAS

CALDEREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na área de credenciamento e comercialização de planos de saúde; CNH categoria “B”; veículo próprio e disponibilidade para viagens na região metropolitana.

Salário R$ 1.700,00 + benefícios

02 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em costura de estofados

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.700,00 + benefícios

01 VAGA

FARMACÊUTICO CLÍNICO EM ONCOLOGIA

Ensino Superior Completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais

Salário R$ 2.790,64+ benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir noção de Elétrica e em manuseio de SCANNER e OSCILOCÓSPIO para análise do veículo

Salário R$ 1.498,00 + benefícios

01 VAGA

MONTADOR DE VIDROS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência no manuseio de vidro e instalação das esquadrias.

Salário R$ 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na fabricação de pães artesanais

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento amplo: em peças e materiais; em tipos de aços e metais; em medição, corte, dobra e construção de portas diversas.

01 VAGA

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência no ramo de esquadrias de alumínio, corte e montagem de peças.

Salário R$ 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR DE AUTOPEÇAS DE VEÍCULOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com vendas de autopeças de veículos.

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH categoria “B”; conhecimento em Pacote Office; experiência com vendas externas; precisa possuir experiência na área de transportadora, empresa disponibiliza veículo.

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

Vagas na unidade do Shopping Barra

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Excel Intermediário

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

VAGA: 02

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

VAGA: 01

Vagas na unidade de Lauro de Freitas

ANALISTA DE CONSUMO

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Interagir com as ferramentas de comunicação como gerenciador de correio eletrônico, celulares e rádios de modo a proporcionar maior dinamismo na comunicação como encarregado, fiscais e com a respectiva (s) contratada (s) responsável (is) pela execução das atividades diversas; levantamento e análise de dados referente aos dados cadastrais coletados dos clientes da contratada; organizar, tabular e difundir dados;

Salário: 1.671,51

Desejável: Experiência na Embasa

10 VAGAS

DESENHISTA CADISTA

Educação superior incompleto

Experiência de 06 meses

Salário: 2.375,05

Imprescindível: Experiência no sistema Q GIZ

10 VAGAS

AJUDANTE DE MECÂNICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior ou Técnico

Limpar motores, lavar peças e montar peças

Bolsa Salário: 600,00

Imprescindível: Cursando técnico ou superior em mecânica ou automotiva

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING (ESTÁGIO)

Ensino Superior ou Técnico em curso

Criar Conteúdos (CARDS OU VIDEOS ), Alimentar rede

Bolsa Salário: 600,00

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (ESTÁGIO)

Ensino Superior ou Técnico

Auxilia na analise do funcionamento dos computadores

Bolsa Salário: 600,00

01 VAGA

Vagas na unidade de Simões Filho