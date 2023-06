Salvador e RMS têm vagas de emprego nesta terça-feira (13) com salários de até R$ 3,1 mil

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta terça-feira (13) vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 2,5 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Unidade de Salvador

AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio Completo

Obrigatório estar cursando Técnico em Refrigeração a partir do 2º semestre

Bolsa de R$ 600,00 + benefícios

01 VAGA

CADISTA-DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Engenharia Elétrica a partir do 3º semestre ou Técnico em Eletrotécnica

Obrigatório possuir conhecimento nas disciplinas de Projetos Elétricos, Desenho Técnico, domínio em AUTOCAD, disponibilidade para estagiar das 8h às 15h

Bolsa auxílio no valor de R$ 900,00+ benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Bolsa de R$ 650,00 + benefícios

01 VAGA

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Educação Física a partir do 2º semestre

Obrigatório possuir disponibilidade de horário para trabalhar nos turnos da manhã e tarde.

Bolsa auxílio no valor de R$ 500,00+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com autos pesados

Salário R$ 1.368,59 + benefícios

03 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência com confecção de roupas hospitalares usando máquina industrial, interlock, maquina reta, 2 agulhas e similares - ter fácil acesso a cidade baixa (local de trabalho)

Salário R$ 1.528,00 + benefícios

02 VAGAS

DEDETIZADOR

Ensino Médio Completo

Obrigatório possuir CHN categoria "AB" para veículos da empresa, e ter disponibilidade de horário para realizar pequenas viagens.

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE PADARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na função comprovada em CTPS, contrato ou declaração, residir próximo ao bairro de Mussurunga I

01 VAGA

INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência na área de instalação e manutenção de fibra óptica; possuir habilitação “ B “

Salário R$ 1.411,44 + benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir experiência na função comprovada em CTPS, contrato ou declaração, residir próximo ao bairro de Itinga

01 VAGA

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência e conhecimento com reparo, limpeza, instalação e manutenção de bicicletas

Salário R$ 1.450,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência com autos pesados, mecânica automotiva, manutenção corretiva e preventiva, mecânica de transmissão a diesel

Salário R$ 1.959,21 + benefícios

04 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em manutenção de veículos a diesel (ônibus e caminhões), ter concluído o curso técnico em mecânica, possuir habilitação cat.” D” ,ter disponibilidade para realizar viagens e trabalhar aos domingos e feriados quando necessário

Salário R$ 3.000,00

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir conhecimento em motor 4 e 2 tempos, habilitação cat. “ A “

01 VAGA

MONTADOR DE ARTEFATOS DE COURO (EXCETO ROUPAS E CALÇADOS)

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir experiência com montagem de peças e bancos de couro automotivos

02 VAGAS

OPERADOR DE REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em atendimento ao cliente, possuir ensino superior completo ou cursando na área de redes de computadores, tecnologia da informação ou similares

Salário R$ 1.411,44 + benefícios

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir inglês básico, ter disponibilidade para trabalho noturno, ter experiência com atendimento ao cliente, fácil acesso ao pelourinho, responder email de cliente, atender ao telefone, fazer check-in, reserva, compra de passagens, auxiliar o hóspede e pequenos serviços internos

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE COMPRAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no setor de alimentos e bebidas preferencialmente em restaurante, experiência na negociação com fornecedores, habilitação “ B “ e vivência com metas

Salário R$ 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir experiência comprovada via CTPS, declaração ou contrato CNH CAT. B, vivência com gestão de equipes. Experiência no ramo de autos e vendas de serviços (lavagem do carro, higienização, aplicação de películas, polimento, customização e funilaria).

Salário R$ 1.720,00 + benefícios.

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em horário de Shopping, experiência em ótica.

Salário R$ 1.477,00 + benefícios

04 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com venda de consignado

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

05 VAGAS

Unidade de Pituaçu

ADMINISTRADOR DE PESSOAL

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório cursando nível Superior nas áreas: Ciências Contábeis, Economia ou

Administração; experiência comprovada em CTPS e conhecimento em pacote Office

Salário R$ R$ 3.162,00 + benefícios

01 VAGA

Unidade Shopping Barra

COFERENTE DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Incompleto

03 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

05 VAGAS

Unidade de Lauro de Freitas

AUXILIAR ELETRICISTA EM AUTOMOVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses

Salário: 1462,00

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto

Imprescindível: Ter conhecimento em rotinas administrativas

02 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE E PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Desejável: Já tenha trabalhado com alimentos no atendimento a clientes

Salário: 1.320,00

01 VAGA

Unidade de Simões Filho

AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DE VIAS (PCD)

Exclusivo para pessoas com deficiência

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE OPERAÇÃO LOGISTICA (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

CONFERENTE (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Disponibilidade para viajar

CNH cat. (D)

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE ARTICULADO (MUNCK)

Ensino Médio Completo

Experiência 03 anos

Experiência na área industrial, guindaste articulado até 60 T/M

13 VAGAS

RIGGER

Ensino Médio Completo

Experiência 12 meses

Possuir curso Rigger (Não Se Trata De Sinaleiro)

20 VAGAS

OPERADOR DE GUINDASTE (ATE 80 TONELADAS)

Ensino Médio Completo

Experiência 05 anos

Possuir certificado de operador de guindaste,

Curso de cargas indivisíveis e direção defensiva.

Habilitação categoria D

20 VAGAS

Unidade Camaçari