Salvador e RMS têm vagas de empregos nesta quarta-feira (7) com salários de até R$ 2,5 mil

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta quarta-feira (7) vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 2,5 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

ATENDENTE BALCONISTA (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Obrigatório estar cursando Técnico em Gastronomia

Bolsa de R$ 650,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio Completo

Obrigatório estar cursando Técnico em Refrigeração a partir do 2º semestre

Bolsa de R$ 650,00 + benefícios

01 VAGA

CADISTA-DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Engenharia Elétrica a partir do 3º semestre ou Técnico em Eletrotécnica

Obrigatório possuir conhecimento nas disciplinas de Projetos Elétricos, Desenho Técnico, domínio em AUTOCAD, disponibilidade para estagiar das 8h às 15h

Bolsa auxílio no valor de R$ 900,00+ benefícios

01 VAGA

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE (ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em Educação Física a partir do 2º semestre

Obrigatória disponibilidade de horário para trabalhar nos turnos da manhã e tarde.

Bolsa auxílio no valor de R$ 500,00+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com autos pesados

SalárioR$ 1.368,59 + benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL (Vaga temporária /60 dias)

Ensino Superior incompleto em Administração,Contabilidade ou RH a partir do 1º período

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Salário R$ 2.500,00

01 VAGA

CAMAREIRA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Salário 1.418,27

06 VAGAS

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Obrigatório possuir Carteira de Habilitação A, possuir moto e disponibilidade para trabalhar a noite

Salário: R$ R$ 1.334,83

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento de eletricidade veicular, conhecimento em metrologia e leitura de esquemas elétricos

Salário R$ 2.098,67 + benefícios

03 VAGAS

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Curso superior incompleto em Administração a partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira ou contrato

Obrigatório ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados em regime de escala 6x1.

Salário de R$ 1.528,00 + benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino médio Incompleto

Obrigatória experiência mínima de 06 meses na função comprovada em CTPS, contrato ou declaração

Salário R$ 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Obrigatório possuir experiência com autos pesados, mecânica automotiva, manutenção corretiva e preventiva, mecânica de transmissão a diesel

Salário R$ 1.959,21 + benefícios

04 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE ESCRITÓRIO

Ensino médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS ou contrato

Obrigatório possuir carteira de habilitação A/B, disponibilidade para viagem e conhecimento em pacote Office

Salário R$ 1.668,21

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS ou contrato

Obrigatória experiência com pães artesanais

01 VAGA

PATISSEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses comprovada em CTPS ou contrato

Salário R$ 1.450,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS ou contrato

Obrigatório possuir curso de Mecânica ou Eletromecânica e conhecimento de leitura e interpretação de desenhos técnicos

Salário R$ 1.978,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Obrigatório ter disponibilidade para trabalhar em horário de Shopping, experiência em ótica.

Salário R$ 1.477,00 + benefícios

04 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS,contrato ou declaração

Obrigatória disponibilidade de horário

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

04 VAGAS

Vagas na unidade do Shopping Barra

REPOSITOR (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

03 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

​​​​​​​01 VAGA





Vagas na unidade de Lauro de Freitas

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência de 06 meses

Salário: 2.000,00

01 VAGA

Vagas na unidade de Camaçari

LAVADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps 06 meses

Experiência na área

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps 06 meses

Experiência na área

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio Completo

CNH - A

Imprescindível: Habilitação A, Possuir Moto e Disponibilidade para trabalhar a Noite

01 VAGA

ADMINISTRAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

Imprescindível: Estar cursando ADM

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência em ctps 06 meses

Imprescindível: Experiência na área e noções básica em informática

01 VAGA

Vagas na unidade de Candeias