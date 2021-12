Salvador e Salvador Norte ganham mega banners digitais

A tecnologia promove melhorias que chegam aos setores publicitários dando nova cara às mídias em que clientes podem expor suas marcas. O Grupo JCPM está lançando a maior rede de painéis e telas em shoppings do Nordeste, incluindo o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, administrados pela empresa. Entre os espaços publicitários, estão mega banners e totens digitais, que chegam a 15 m² de área, com qualidade de imagem digital.

A expectativa do grupo JCPM é que os novos espaços possam elevar em 50% a receita em mídia em relação a 2019 – período pré-pandemia. A empresa possui participação na gestão publicitária de oito empreendimentos localizados em quatro estados do Nordeste: RioMar Recife e Shopping Guararapes (Pernambuco), RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy (Ceará), Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping (Bahia), RioMar Aracaju e Shopping Jardins (Sergipe).

Mega banner digital no Salvador Shopping (Foto: Divulgação)

De acordo com o o grupo JCPM, o potencial da mídia out of home é tanto que, atualmente, a própria divisão de verba publicitária no mercado nacional a coloca com 10% do aporte global, ficando atrás apenas da TV aberta e da internet, atingindo 87% de penetração na população em 13 grandes mercados avaliados, segundo dados da Kantar Ibope Media – Target Group Index.

"Os espaços disponíveis dentro de um shopping ainda incluem ações promocionais com o público circulante e eventos. Colunas, escadas rolantes, TV mall, entradas, elevadores, cancelas de acesso são alguns dos exemplos de pontos que chamam a atenção de quem circula e que são utilizados por marcas nacionais, regionais e locais", afirma o grupo, por meio de sua assessoria.