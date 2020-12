Salvador é ultrapassada por Fortaleza e deixa de ter maior PIB do Nordeste, diz IBGE

Apesar de avançar em relação ao ano de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) de Salvador acabou sendo ultrapassado pelo de Fortaleza, no Ceará, deixando assim de ter o maior PIB da região Nordeste do Brasil desde que o IBGE iniciou a série histórica do PIB dos Municípios, no ano de 2002.

A capital baiana gerou R$ 63,5 bilhões de riqueza em 2018, o que representa um avanço de 1,1% em relação ao ano anterior. Capital do Ceará, Fortaleza apresentou PIB de R$ 67,0 bilhões, ficando a frente de Salvador e tomando a nona posição no ranking nacional dos municípios mais ricos do país.

As perdas de participação e de posição por parte de Salvador nos PIBs nacional e nordestino, entre 2017 e 2018, se explicam, em parte, pela retração nominal da indústria na capital e, de forma mais importante, pela queda de participação nos serviços em geral.

A Bahia tinha, em 2018, três cidades entre os 100 maiores PIBs municipais brasileiros. Além da capital (10º), Camaçari (39º maior PIB do país) e Feira de Santana (68º) também estavam neste grupo.

Frente ao ano anterior, o estado perdeu 1 município entre os 100 maiores PIBs. São Francisco do Conde, que tinha a 97ª maior Economia do país em 2017, teve retração nominal no seu PIB, de R$ 10,1 bilhões para R$ 8,9 bilhões (-12,4%), e, apesar de se manter como o 4o maior PIB da Bahia, caiu para a 130ª posição nacional.

Em primeiro lugar do ranking nacional está São Paulo (SP), que em 2018 gerou riqueza equivalente a R$ 714,7 bilhões, representando 10,2% do PIB brasileiro e mais de 11 vezes o PIB soteropolitano. A capital paulista foi acompanhada pelo Rio de Janeiro (RJ), com R$ 364 bilhões e Brasília (DF), com R$ 254 bilhões.