Salvador elege os melhores carrinhos de café

Nesse sábado, 01 de abril, o brinde ao aniversário de Salvador foi feito com café e elegeu os melhores carrinhos de café da capital baiana. A segunda edição do desfile Salvador Vai de Cafezinho foi realizada no Campo Grande e reuniu 33 vendedores de cafezinho, dos mais variados locais da cidade, e seus carrinhos de café.

O primeiro lugar ficou com Moisés Sanches, que recebeu o prêmio de R$ 4 mil. O segundo melhor carrinho foi o de Wilson Santos de Oliveira, que recebeu R$ 3 mil. Em terceiro lugar ficou Cristiane da Cruz, que recebeu R$ 2 mil. Além vencedores do segundo concurso (o primeiro aconteceu de forma virtual em 2021), mais sete carrinhos de cafezinho receberam prêmios de R$ 1 mil cada.

Moisés Sanches comemorou o primeiro lugar e a premiação em dinheiro dada ao carrinho repleto de referências aos faróis da capital baiana (Fotos:Anderson Moreira/Divulgação)

A avaliação dos melhores carrinhos de café esteve sob a responsabilidade da artista multimídia Ana Dumas, o museólogo Eduardo Fróes e o presidente da Fundação Gregório de Matos(FGM), Fernando Guerreiro. O concurso foi apresentado pelo coordenador do projeto “Salvador Vai de Cafezinho – Programa de Mobilização Social na Perspectiva da Salvaguarda dos Carrinhos de Café” Edvard Passos e pelo ator Alan Miranda, que dá vida ao personagem Borra.

Para Passos, a revitalização do concurso é um importante passo no fomento da atividade e reconhecimento oficial por parte do município do carrinho de café como patrimônio cultural da cidade de Salvador. “O carrinho revela a habilidade de nossa população em encontrar estratégias de sobrevivência que aliam melhores condições de trabalho, à ludicidade e a alegria”, reflete.

Cristiane da Cruz foi a representante feminina entre os primeiros colocados e mostrou uma 'super máquina' capaz de levar sabor e diversão aos clientes

Edvard Passos faz questão de ressaltar ainda que os carrinhos de cafezinho, são, como o trio elétrico, uma invenção 100% soteropolitana. “Um patrimônio cultural identitário da cidade de Salvador que carece de reconhecimento e espaço digno na memória”, complementa, ressaltando que esses carrinhos são transformadores da paisagem da cidade, com muita irreverência, criatividade e ludicidade.

Sem esconder o fascínio pelo equipamento, Edvard diz que o carrinho é como um brinquedo e, amo mesmo tempo, desempenha a função de instrumento de trabalho, artefato muito inventivo, com possibilidades performáticas imensas. “Ele diz muito sobre nós. Eles são herdeiros de uma linhagem estética popular barroca da Cidade da Bahia, são primos das barracas de festa de largo, netos dos saveiros, sobrinhos dos trios elétricos. Não é à toa que foi surgir justo em Salvador", declara.

Salvador Vai de Cafezinho – Programa de Mobilização Social na Perspectiva da Salvaguarda dos Carrinhos de Café” foi contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural - Ano II, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador. O desfile, por sua vez, integrou a programação do Festival da Cidade, que é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secult, Saltur e FGM.