Salvador entra no roteiro da próxima turnê de Marisa Monte

Para a alegria dos fãs, Marisa Monte incluiu Salvador na lista de cidades que vai receber a turnê do álbum "Portas". A temporada de shows começa em janeiro do ano que vem. Na capital baiana, o barulhinho bom vai rolar nos dias 6 e 7 de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

A cantora anunciou nesta terça-feira (9), as cidades por onde vai passar. Os primeiros shows vão acontecer no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no Espaço das Américas. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta (11), às 12h, no site oficial.

A cantora passa o mês de março nos Estados Unidos, mas volta para shows em Ribeirão Preto, Uberlândia, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador e Brasília de abril a maio.

"Portas" é o primeiro álbum de inéditas de Marisa Monte em dez anos e foi lançado em julho desse ano.

