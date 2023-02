Salvador está no centro da estratégia do iFood para o Carnaval

Com presença intensa nos circuitos carnavalescos do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, o iFood promete entrar com tudo no Carnaval de Salvador. Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood explica que a capital baiana é a aposta da plataforma para o “primeiro carnaval de verdade” após o início da pandemia.

Por mês, o iFood registra mais de 1,3 milhão de pedidos na Bahia, em mais de 10 mil restaurantes, que envolvem 4,6 mil entregadores em suas operações. A plataforma está presente em 83 dos 417 municípios baianos. São 110 colaboradores diretos, 65 deles em Salvador.

“Faz muito tempo que o iFood se apropriava dos momentos festivos em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Agora queremos ampliar nosso território”, diz. “A empresa é brasileira, temos orgulho de ser brasileiros e o verão e o carnaval são momentos super relevantes para nos inserirmos”, acredita.

As apostas do iFood foram no Camarote do Expresso 2222, nos blocos Coruja, liderado por Ivete Sangalo, o Crocodilo com Daniela Mercury, além do Vumbora, Camleção e o Bloco de Qiinta, com Bell Marques, o Cortejo Afro e a Timbalada, com Carlinhos Brown. O Cacique do Candeal, por sinal é o autor da música ‘Tá de Rango’, produzido em parceria com o publicitário baiano Nizan Guanaes. “Tá de Rango é um presente nosso para a festa, liberada inclusive para ser cantada por outros blocos”, diz Ana Gabriela Lopes.

A diretora de marketing do iFood diz que a rede procurou ser bastante assertiva na destinação dos recursos, buscando um mix de atrações diversificado e atraente. Além da presença no circuito da festa, a aposta se dá também no ambiente digital, como é o caso do aplicativo da Sympla, conhecido pela venda de ingressos, mas que durante os festejos vai oferecer um mapa do circuito.

Nas cidades em que terá ações, o iFood vai proporcionar aos foliões diversas ações e experiências únicas, que vão desde a concentração para a folia até a dispersão dos blocos. Os foliões serão impactados com a distribuição de brindes entre outras experiências.

Entre os blocos que terão apoio da marca, fora de Salvador, estão coletivos icônicos e trios de grandes artistas, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Casa Comigo e Bloco da Pabllo, em São Paulo; Cordão da Bola Preta e Monobloco, no Rio de Janeiro.

Durante o carnaval, o iFood também terá diversas ações em redes sociais, trazendo interações e conversas para todos os públicos, além de campanhas exclusivas com influenciadores digitais. “Esse momento será marcante para o iFood e para o brasileiro. É a volta da alegria nas ruas, expondo toda nossa brasilidade e mostrando ao mundo nosso jeito de viver e sentir toda a vibração de felicidade. Nós, como uma empresa brasileira, não poderíamos estar mais alegres em estarmos junto com o povo nas ruas curtindo este momento”, conclui Ana Gabriela.