‘Salvador está sempre nos meus planos’, garante Silva

Arrancar um elogio do cantor Silva sobre Salvador é uma tarefa fácil. Natural de Vitória, no Espírito Santo, ele adora falar do amor que tem pela capital baiana, definida como sendo seu lugar 'do seu coração' e um dos que mais gosta de se apresentar.

“Não sei explicar exatamente da onde vem essa conexão que tenho com a cidade, mas posso ver que muita gente vem me acompanhando desde o começo da minha carreira. Isso é um presente e espero que essa relação dure por muitos anos”, derrete-se.

(Foto: Breno Galtier/Divulgação)

Neste domingo (9), matará as saudades. O cantor sobe ao palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves para comandar o espetáculo Silva canta Marisa, em homenagem à cantora Marisa Monte. Mas nem adianta procurar ingressos: estão esgotados.

"Fiquei muito feliz, mesmo! Isso mostra que as cobranças eram reais. Recebi muitos e muitos pedidos de fãs de Salvador para que eu fizesse esse show na cidade. Agora finalmente vai acontecer e no TCA, que é um dos teatros que mais amo", comemora.

Quem não conseguiu sua entrada para a apresentação - ou mesmo quem quer ver o artista mais vezes - não precisa ficar triste. Na próxima quarta-feira (12), será o convidado do Cortejo Afro na festa Venha Beijar no Pelourinho. O evento, no clima do Dia dos Namorados, acontece a partir das 21h, no Largo Tereza Batista, e tem ingressos, em primeiro lote, por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), vendidos nas lojas South e no site Safeticket.

Depois, Silva será uma das atrações do projeto Bud Basement, no Trapiche Barnabé (Comércio), onde tocará no dia 2 de julho, a partir das 16h. A entrada, em lote promocional, custa R$ 35 na plataforma Sympla. E ele promete que não parará por aí.

"Tenho vontade de passar um verão inteiro na capital baiana - ainda não pude fazer isso, mas já estou com essa ideia em mente. Talvez gravar meu próximo disco nessa cidade que me inspira tanto e de onde saem meus músicos prediletos. Salvador está sempre nos meus planos", comenta.

(Foto: Breno Galtier/Divulgação)

Para Marisa

O espetáculo deste fim de semana não é exatamente novo: a turnê começou em dezembro de 2016. Mas, na época, o artista não conseguiu trazê-la a Salvador.

“Quando fui pra estrada com ‘Silva Canta Marisa’, minha estrutura era muito menor e tínhamos algumas dificuldades para levar à todas as cidades que gostaríamos. Sempre prezei pela qualidade do meu show e se não desse para levá-lo completo, com uma iluminação bonita e um som bem feito, eu preferia não fazer”.

De lá para cá, lançou outro projeto, Brasileiro, que consolidou ainda mais sua carreira. “As possibilidades de levar meu espetáculo para outras cidades aumentaram. Por isso resolvi passar com o ‘Canta Marisa’ pelos lugares que, infelizmente, não pude ir durante a turnê. Esse show continua sendo muito requisitado”, afirma.

(Foto: Breno Galtier/Divulgação)

Segundo o artista, não há grandes mudanças, ‘apenas detalhes’. E também não foram incluídas muitas músicas autorais de Silva no repertório.

"É um momento que curto ser intérprete e descanso meu trabalho de compositor. Mesmo assim eu encaro as versões como se fossem composições minhas, gosto de colocar minha cara e meu jeito em todas elas. ‘Feliz e Ponto’ é a única música minha que entra no show, além de ‘Noturna’, que compus com Marisa e meu irmão Lucas”, adianta.

A proximidade com a homenageada, aliás, veio graças ao trabalho - para a felicidade de Silva. “Quando comecei esse projeto eu era um grande fã (continuo sendo, talvez até mais agora) e não tinha contato algum com Marisa. Hoje, posso dizer que me tornei um amigo dela. Isso foi um presente pra mim, poder conhecer um ídolo de pertinho e agora poder compartilhar ideias, compor junto e manter contato. Me considero um cara de sorte.

(Foto: Miguel Vassy/Divulgação)

Após essa série de apresentações do espetáculo, ele garante que não haverá repeteco. “Vão ser mesmo só esses, depois vou parar”.

Serviço

O quê: Show Silva Canta Marisa.

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande | 4000-1139).

Quando: Domingo (9), às 20h

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (A a W), R$ 110 | R$ 55 (X a Z6) e R$ 80 | R$ 40 (Z7 a Z11).

Vendas: TCA, SAC dos shoppings Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido (Ingressos esgotados).

Clube Correio: 40% de desconto.

*Colaborou Marília Moreira