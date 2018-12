Salvador esteve entre os 3 destinos mais buscados na Black Friday

Salvador ficou entre os três destinos mais procurados no país durante a Black Friday, na última sexta-feira (23). A informação é de levantamento feito pelo Kayak, ferramento que ajuda a planejar viagens. O serviço fez um balanço das ofertas e buscas no setor de viagens e verificou os locais mais buscados e a variação no preço de passagens. Salvador teve recuo de 15% nos preços.

Confira:

Destinos mais buscados na Black Friday 2018 Variação de preços durante a BF em relação à semana anterior 1. São Paulo - 2% 2. Rio de Janeiro + 21% 3. Salvador - 15% 4. Lisboa - 6% 5. Recife - 18% 6. Fortaleza - 1% 7. Miami - 6% 8. Maceió - 18% 9. Buenos Aires - 1% 10. Porto Alegre - 1% 11. Orlando - 31% 12. Natal - 3% 13. Florianópolis - 11% 14. Porto Seguro - 12% 15. Santiago - 12%

Orlando, Recife e Maceió foram os destinos com descontos mais expressivos. O levantamento considerou viagens buscadas para todo período do verão, até 20 de março.

Veja os pontos com mais descontos: