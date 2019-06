Salvador Fashion Race chega ao último desafio antes da final; assista

Em sua quarta e última etapa antes da final, o reality Salvador Fashion Race propõe aos participantes o desafio festa. “Nesse tema, eles poderão brincar um pouquinho. Não necessariamente com peças usadas à noite ou em festa de gala, mas, sim, como eles interpretam como roupa de festa. É a interpretação de cada um, pode ser da balada ao casamento”, explicou Juliana Herc, mentora do programa.

Leia também:

Bahia na moda: Salvador será palco de reality show no Youtube

Com isso, os participantes precisarão colocar suas identidades e estilos nas peças produzidas e na confecção dos looks, respeitando o desafio dado. O capítulo já pode ser conferido abaixo. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 8 de junho.

Iasmine Fernandes e Alex Milanny, que venceram as duas primeiras etapas do programa, investiram na elegância, enquanto Teodoro e Carol Gonçalves, que venceram a última prova, apostaram na irreverencia e na inovação. Kivia Souza e Carla Galrão produziram looks cheios de sofisticação, ao passo que Tamara Nascimento e Fernanda Medeiros produziram peças que remeteram à origem delas. Joice Fischer e João Caldas juntaram suas personalidades e aprontaram peças com características bem peculiares a cada membro da dupla. “Espero que eles consigam conjugar a criatividade deles e trabalharem em cima do tema de forma coesa”, finalizou Herc.

Sobre o Salvador Fashion Race

Um projeto que visa inserir, ainda mais, a moda como elemento de identidade cultural da primeira capital do Brasil. Essa é a proposta do Salvador Fashion Race (SFR. O reality tem como mentora a renomada estilista baiana Juliana Herc e conta com cinco duplas formadas por um estilista e um (a) influenciador (a) digital, que foram selecionados por uma curadoria.

Com 20 episódios, no total, o formato do reality é da seguinte forma: quatro desafios, que vão de montagem de looks até a participação no desfile final, com a produção de moda de todas as duplas participantes; e, o último episódio, com a divulgação da dupla vencedora.

Ao fim de cada disputa, os looks são avaliados por Juliana e pela mesa de jurados especialistas: Carol Barreto, Designer de Moda Autoral, Colunista e Professora; Tininha Viana, Empresária e Professora de Moda; Aldir Parisi, Arquiteto e Engenheiro Mecânico; A Jornalista, Gabriela Cruz; Phaedra Brasil, Especialista em imagem de Moda e Design Estratégico; E Aline Ramos, da Equipe Show FitDance. Após a avaliação, o público participa dando notas aos trabalhos das duplas apresentados em cada fase da disputa.

Como premiação para a melhor dupla, o estilista ganhará um mês de estágio no atelier da estilista baiana Juliana Herc, em Portugal, e o (a) influenciador (a) receberá uma viagem de sete dias para Portugal, além de também participar de um projeto com Juliana Herc.