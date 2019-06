Salvador Fashion Race terá último desafio nesta segunda-feira (10)

O Salvador Fashion Race divulgará, neste sábado (8), no canal do YouTube, o resultado da sua quarta e última etapa antes da final. O desafio proposto aos participantes foi 'festa'.

Na próxima fase, que será liberada na segunda-feira (10), haverá um desfile com a participação de todas as duplas em conjunto com a mentora Juliana Herc.

Assim como os outros episódios, também acontecerá, na final, a votação popular - mas, dessa vez, será durante 48h, e não 24h, como anteriormente. Assim, os fãs poderão votar das 11h de segunda (10) até 11h de quarta-feira (12).

A melhor dupla será divulgada às 11h de quinta-feira (13). Como premiação, o(a) estilista ganhará um mês de estágio no atelier da estilista baiana Juliana Herc, em Portugal, e o (a) influenciador (a) receberá uma viagem de sete dias para Portugal, além de também participar de um projeto com Juliana Herc.

Quarta etapa

Na última fase antes da final, os participantes foram desafiados a criar looks de festa. "Nesse tema, eles poderão brincar um pouquinho. Não necessariamente com peças usadas à noite ou em festa de gala, mas, sim, como eles interpretam como roupa de festa. É a interpretação de cada um, pode ser da balada ao casamento”, explicou Juliana Herc, mentora do programa.

(Foto: Divulgação)

Com isso, os participantes precisarão colocar suas identidades e estilos nas peças produzidas e na confecção dos looks, respeitando o desafio dado. O capítulo pode ser conferido abaixo.

Iasmine Fernandes e Alex Milanny, que venceram as duas primeiras etapas do programa, investiram na elegância, enquanto Teodoro e Carol Gonçalves, que venceram a última prova, apostaram na irreverencia e na inovação.

Kivia Souza e Carla Galrão produziram looks cheios de sofisticação, ao passo que Tamara Nascimento e Fernanda Medeiros produziram peças que remeteram à origem delas. Joice Fischer e João Caldas juntaram suas personalidades e aprontaram peças com características bem peculiares a cada membro da dupla.

“Espero que eles consigam conjugar a criatividade deles e trabalharem em cima do tema de forma coesa”, finalizou Herc.

Sobre o Salvador Fashion Race

Um projeto que visa inserir, ainda mais, a moda como elemento de identidade cultural da primeira capital do Brasil. Essa é a proposta do Salvador Fashion Race (SFR). O reality tem como mentora a renomada estilista baiana Juliana Herc e conta com cinco duplas formadas por um estilista e um (a) influenciador (a) digital, que foram selecionados por uma curadoria.

Com 20 episódios, no total, o formato do reality é da seguinte forma: quatro desafios, que vão de montagem de looks até a participação no desfile final, com a produção de moda de todas as duplas participantes; e, o último episódio, com a divulgação da dupla vencedora.

Ao fim de cada disputa, os looks são avaliados por Juliana e pela mesa de jurados especialistas: Carol Barreto, Designer de Moda Autoral, Colunista e Professora; Tininha Viana, Empresária e Professora de Moda; Aldir Parisi, Arquiteto e Engenheiro Mecânico; Jornalista, Gabriela Cruz; Phaedra Brasil, Especialista em imagem de Moda e Design Estratégico; E Aline Ramos, da Equipe Show FitDance.

(Foto: Divulgação)

Após a avaliação, o público participa dando notas aos trabalhos das duplas apresentados em cada fase da disputa.