Salvador faz mutirão para 1ª dose da vacina contra covid nesta quarta (20)

A prefeitura de Salvador começa uma operação nesta quarta-feira (20) um mutirão para vacinar as pessoas adultas que estão com nome na lista da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mas ainda não foram tomar a vacina contra covid-19. Todos os pontos fixos e drive-thrus vão participar da Operação Minha Vacina Perto de Casa nesse momento.

Além disso, vai haver mutirão para vacinar quem tem previsão de receber a 2ª dose da Coronavac até 23 de outubro. A vacinação continua também nas escolas da rede municipal.

Para quem tomou a 1ª dose em outra cidade, segue aberto o agendamento prévio pelo site do Hora Marcada para receber a segunda em Salvador. Depois do agendamento, o usuário deve comparecer no dia e hora marcos com original e cópia do cartão SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação e documento com foto.

Os demais públicos não terão opção para se vacinar amanhã, mas devem ser contemplados na operação ao longo da semana.

Veja os locais:

REPESCAGEM DAS PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS E 2ª DOSE CORONAVAC: 8h às 16h

Drive-thrus: Uninassau (Avenida ACM), Atakadão Atakarejo, FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM), Parque de Exposições (Paralela), Vila Militar (Dendezeiros), Unijorge Paralela, Shopping Bela Vista e FBDC Brotas.

Pontos fixos: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Úrsula Catharino (Garcia), USF Estrada das Barreiras, USF Professor Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), UBS Castelo Branco, USF San Martim I, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Mario Andrea (Sete Portas), UBS Cesar de Araújo (Boca do Rio), USF Teotônio Vilela II, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, USF Federação, CSU Pernambués, USF Cambonas, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Beira Mangue, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras) e FBDC Brotas.