Salvador Fest anuncia mais três atrações para edição comemorativa

O Salvador Fest anunciou mais três atrações do Palco Salvaro que prometem agitar o Parque de Exposições no dia 18 de setembro, quando o evento comemora 15 anos. As bandas Parangolé, Timbalada e o cantor Wesley Safadão se juntam a Jorge & Mateus, Léo Santana, Alok, Ludmilla e Pedro Sampaio para agitar a festa de camisa colorida. No o Palco Pagotrap já estão confirmados os cantores Xamã e Hariel.

Pra quem ainda não garantiu seu acesso, os ingressos individuais, casadinha, tripladinha e quadradinha - Arena e Área Vip Open Bar - e individuais - Lounge Glamour e Stage já estão à venda na Bora Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), no Pida Salvador Shopping, Piedade e Liberdade ou através do site www.boratickets.com.br

SERVIÇO: Salvador Fest | 18 de setembro, a partir das 12h, no Parque de Exposições | Ingressos: Arena, Área VIP Open Bar, Lounge Glamour e Stage.

Vendas: Bora Tickets (2º piso Shopping da Bahia), no Pida (L1 Salvador Shopping), shoppings Piedade e Liberdade ou através do site: www.boratickets.com.br

Informações: @salvadorfest