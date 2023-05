Salvador Fest anuncia Mari Fernandez e Belo como primeiras atrações de 2023

Depois de confirmar a data da edição de 2023 e divulgar o início das vendas, o Salvador Fest acabou de anunciar as primeiras atrações confirmadas para animar a maior e melhor festa de camisa colorida do mundo.

O forró e o piseiro de Mari Fernandez e o pagode romântico de Belo vão invadir o Parque de Exposições de Salvador no dia 17 de setembro, tornando a festa – que é conhecida pela mistura de ritmos.

Trazendo os maiores sucessos de sua carreira, Mari fará sua estreia no evento, com um repertório que contará com músicas como Seu Brilho Sumiu, Comunicação Falhou, Não, Não Vou. Já o cantor Belo, que possui uma relação antiga com Salvador, fará mais uma apresentação na festa e garante um show completo, composto pelos grandes sucessos de sua carreira, como Perfume, Intriga da Oposição, Razão da minha Vida.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 5 de junho, através do site www.salvadorfest.com.br ou na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Fique ligado nas redes sociais e acompanhe todas as novidades no perfil oficial do Salvador Fest no Instagram @salvadorfest.