Salvador Fest confirma edição de 2022 e anuncia primeira atração

Após dois anos sem acontecer por ccausa da pandemia de covid-19, o Salvador Fest confirmou a edição 2022 para o dia 18 de setembro. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (9) pela organização do evento, que revelou a primeira atração confirmada: a dupla sertaneja Jorge & Matheus. .A festa de camisa colorida será no Parque de Exposições, onde os artistas comemoram seus 15 anos de carreira.

Outra novidade do Salvador Fest para 2022 é o palco Pagotrap, que levará uma das tendências da música para o Parque de Exposições. Na nova edição da festa, o público poderá contar com o serviço de Open Bar.

As vendas começam nesta sexta (13) num formato diferenciado, o Lote Especial 72h. De acordo com a Salvador Produções, as vendas do lote limitado acontecerão por apenas 72 horas com preços especiais. Mais novidades serão anunciadas nas redes sociais do Salvador Fest