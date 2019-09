Salvador Fest dá início a entrega das camisas coloridas

A organização do Salvador Fest iniciou a entrega das famosas camisas coloridas, nesta quinta-feira (12). A edição deste ano ocorre no próximo domingo (15), no Parque de Exposições.

A entrega ocorre no Shopping da Bahia, até sábado, véspera do evento. As camisas de pista estão sendo entregues no estacionamento D, Aréa Vip Open Bar no 2º piso e as do Stage e do Glamour no 3º piso, no horário de funcionamento do centro de compras.

Para quem ainda não adquiriu ingresso para o Salvador Fest, basta ir ao Salvador Tickets no 2º piso do shopping ou aos balcões do Pida.

A partir do meio-dia de domingo, serão mais de 12 horas de música com grandes nomes da da música local e nacional.

Este ano, Ivete Sangalo, Léo Santana, Anna Catarina, Dilsinho e Marília Mendonça são algumas das atrações que vão comandar o evento. São 27 atrações distribuídas em 5 palcos, contando com o palco Pagodão, que é um dos mais disputados. Nele, destaques para La Fúria, Àttooxxá, Igor Kannário, Robyssão, Edcity, Hiago Danadinho, Zé Paredão e A Invasão.