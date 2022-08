Salvador Fest divulga grade de atrações completa do Palco Salvador e Palco Pagotrap

O Salvador Fest, evento conhecido como a maior festa de camisa colorida do mundo, acaba de divulgar a grade completa das atrações que irão se apresentar no Palco Salvador e no Palco Pagotrap. Totalizando mais de 20 shows nos dois palcos, o evento reunirá grandes nomes do cenário musical nacional e local.

O Palco Salvador trará Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Léo Santana, os DJ’s Alok e Pedro Sampaio, as bandas Parangolé e Timbalada, a cantora de funk Ludmilla, Lincoln e o sucesso do momento, o cantor Thiago Aquino – que gravará seu primeiro DVD no palco do Salvador Fest.

Já no Palco Pagotrap, nomes como Xamã, Felipe Ret, Hariel, Mc Maneirinho, A Dama, O Poeta, o Kannalha, 7Kssio, Diggo, Oh Polêmico, a banda La Fúria e o cantor Igor Kannário, que também fará um registro audiovisual no evento.

E para fechar com chave de ouro, o After do Lounge Glamour receberá o show do cantor Zé Felipe, que promete animar a galera com os hits de sua carreira.

Os ingressos individuais, casadinha, tripladinha e quadradinha para Arena e Área Vip Open Bar, e individuais de Lounge Glamour e Stage estão à venda na Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia, no Pida Salvador Shopping, Shopping Piedade e Shopping Liberdade.

A festa acontecerá dia 18 de setembro, no Parque de Exposições. Corra e garanta já o seu ingresso. Salvador Fest 2022, siga as nossas redes e fique por dentro das novidades que estão por vir! @salvadorfest

SERVIÇO: Salvador Fest | dia 18 de setembro no Parque de Exposições | Ingressos à venda no Bora Tickets (2º piso Shopping da Bahia), no Pida (L1 Salvador Shopping), shoppings Piedade e Liberdade ou através do site: www.boratickets.com.br