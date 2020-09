Salvador Fest terá especial de 15 anos com 2 dias de festa em 2021

Marcado para esse fim de semana, o Salvador Fest foi um dos grandes festivais que tiveram a data adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. A edição de 2021, que marca os 15 anos do festival, terá dois dias de evento, segundo anunciou neste domingo (20) a organização.

A compensação em dose dupla pelo adiamento já tem data: 18 e 19 de setembro de 2021.

"A essa hora a cidade já estaria toda colorida e a animação já teria tomando conta de todos nós, mas devido a atual situação do mundo, os 15 anos do Salvador Fest teve que ser adiado para 2021. A espera vai valer a pena, pois vamos debutar em grande estilo, com 2 dias de festa!", diz a nota.

Entre as 27 atrações do evento no ano passado, que aconteceu no Parque de Exposições, estavam: Ivete Sangalo, Léo Santana, Harmonia, Parangolé, Dilsinho, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Tayrone, Lambasaia, Psirico e a revelação do arrocha, Anna Catarina, estreante na festa. Os ingressos custaram entre R$ 50 e R$ 620.