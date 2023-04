Salvador foi o destino turístico mais vendido do Brasil em 2022

Salvador foi o destino brasileiro mais vendido no ano de 2022, de acordo com os dados apresentados pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). A capital baiana ficou à frente de importantes destinos turísticos como Porto de Galinhas, Recife e São Paulo, que ficaram na segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente.

Em relação à quantidade de dias dos visitantes nas cidades, todos os municípios apresentaram percentuais de crescimento em comparação com o período anterior à pandemia. Salvador foi mais uma vez destaque. Além da capital baiana, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Goiânia, Florianópolis e Manaus apresentaram percentuais acima de 25% para a diária média.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, os dados apresentados pela Braztoa materializam o trabalho diário que vem sendo feito pela gestão municipal para transformar a capital baiana no destino mais desejado do Brasil. "Esses números são resultado de um movimento intenso e contínuo da Prefeitura de Salvador em trazer novos equipamentos, em se conectar de forma muito direta com o afroturismo e investimento em infraestrutura. É só o começo. Tenho a absoluta convicção que Salvador tem muito potencial para se consolidar como a cidade mais atrativa de todo o país", declarou.

O diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, também vê com muito otimismo o resultado da pesquisa. “Com muita alegria recebemos essa notícia que Salvador foi o destino brasileiro mais vendido de 2022. Acreditando muito no potencial turístico de nossa cidade. Agora nossa responsabilidade só cresce. Precisamos nos manter nessa posição e fazer com que a nossa cidade seja cada vez mais desejada por turistas do Brasil e de outros países”, celebrou.

Estatísticas

Aproximadamente 38% dos embarques nacionais foram para a região Nordeste, 23% para o Sudeste e 17% para o Sul. O anuário da Braztoa também aponta que os resorts são os produtos mais vendidos em todo o Brasil, seguidos das praias, dos Lençóis Maranhenses e do Beto Carrero World.

Em 2022, após a pandemia, o turismo brasileiro apresentou resultados bastante positivos. Segundo dados da Fecomercio-SP, o setor de Turismo teve um faturamento de R$ 94 bilhões em todo o país no primeiro semestre do ano passado. Comparado ao mesmo período de 2021, o aumento foi cerca de 33%. Em 2022, foram contabilizados 8,4 milhões de embarques, 13,5% a mais que em 2021, e 29,2% acima do obtido em 2019.

O Sistema de Tráfego Internacional (STI) consolida os movimentos migratórios em território brasileiro, ou seja, as entradas e saídas de pessoas no país. Em 2022, foram registradas 4,5 milhões de entradas no Brasil, sendo 1,59 milhões por motivos de turismo.