Salvador futurista: HQ "-13 - 38: Amanhã de novo" é lançada em formato digital

A ilustradora Amine Barbuda e o roteirista Igor de Albuquerque lançam, nesta quinta (6), a versão digital do livro "-13 -38: Amanhã de novo", com um epílogo inédito e exclusivo. A história, que propõe um mergulho em uma Salvador futurista, foi publicada em 2019 em formato físico e agora está programada especialmente para leitores digitais, com uma nova experiência de ler quadrinhos neste momento em que não é possível a circulação em feiras e eventos de HQ.

O e-book ficará disponível gratuitamente durante uma semana, a partir da data de lançamento e, depois deste período, será vendido no site da editora P55 Edição (p55.com.br). O lançamento terá uma live com convidados surpresa, às 20h, no canal do YouTube de Igor de Albuquerque.

O enredo desta ficção científica gira em torno do cotidiano da personagem Clarissa Huang, uma mulher de ascendência chinesa e afro-brasileira, que vive em uma Salvador futurista e lida com temas como o impacto das tecnologias no futuro da humanidade, o impasse filosófico das realidades virtuais e as reconfigurações da história e das artes - Huang trabalha com a poesia do século XVII de Gregório de Mattos. A cidade de Salvador, que é chamada na ficção de "-13 - 38" (em referência às coordenadas geográficas), aparece como um dos principais pontos de partida das reflexões verbais e visuais da obra.



A novidade da versão digital do quadrinho é um epílogo inédito com a história de Sajit, personagem inspirado em Caetano Veloso. Sajit é músico e foi convidado para fazer um concerto numa relaidade paralela, que imita as características do planeta Terra. Os voluntários a testar aquela realidade estavam entrando em depressão profunda e Sajit é chamado para tocar música para eles.

"Pensamos em desenvolver mais um aspecto do roteiro que poderia ser explorado com outras possibilidades artísticas, outros desenvolvimentos estéticos e também para viabilizar uma versão digital do livro, principalmente nesse momento de isolamento em que nos encontramos", afirma o roteirista Igor de Albuquerque.

Além do próprio Centro de Salvador, a ilustradora Amine Barbuda, usou como referência visual os filmes “Alien, o 8° passageiro“ e "Alien: covenant"; o quadrinho "L'enfant pencheé”, de Schuiten e Peters; a arquitetura dos brasileiros Lina Bo Bardi e Sérgio Bernardes e a teoria músico-espacial de Walter Smetak. "'-13 -38: amanhã de novo' é um quadrinho que pensa Salvador no futuro indeterminado e que eu utilizo referências variadas para compor. Eu e Igor, com essas nossas múltiplas referências, buscamos montar um Hard sci-fi em que a gente refletisse sobre uma nova imigração e uma nova cultura nascendo aqui em Salvador, uma nova mistura entre a cultura afro e a cultura chinesa", explica a artista visual.

Serviço:

Lançamento do E-book "-13 -38: Amanhã de Novo", com epílogo exclusivo

Live de lançamento com Igor de Albuquerque e Amine Barbuda, no canal do YouTube de Igor

Data: 06 de maio (quinta-feira), às 20h

Editora: P55 Edição

E-book à venda no site da editora P55 Edição (p55.com.br)