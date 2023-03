Salvador ganha 41 novos ônibus e micro-ônibus com ar-condicionado

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quinta-feira (16) 41 novos ônibus com ar-condicionado para o sistema de transporte público. São 30 ônibus convencionais, de porte maior, e 11 micro-ônibus que serão incorporados à frota da cidade entre esta quinta e a próxima terça-feira (21). Com essa nova entrega, a frota da capital baiana já conta com 474 ônibus com o ar-condicionado e torna a linha de integração Lapa x Barra totalmente climatizada.

Os veículos foram apresentados pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, e pelo titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller, em evento na orla do Jardim de Alah. Este é o segundo mês consecutivo que a capital baiana recebe novos ônibus climatizados. Em fevereiro, 39 novos veículos foram entregues pela Prefeitura, totalizando 80 ônibus incorporados em 2023 do total de 169 adquiridos pela gestão municipal no ano passado.

Bruno Reis destacou que Salvador mantém o compromisso de renovar todos os anos pelo menos 10% da frota, mesmo diante da crise que o sistema enfrenta em todo o Brasil. “Seguimos com o nosso cronograma para trazer mais segurança para a população, porque os ônibus são novos. Não apenas novos, mas também todos com ar-condicionado, para trazer conforto para as pessoas. Sei da importância do serviço para o bom funcionamento da cidade. Estes veículos vão alimentar todo o entorno da Estação da Lapa, fortalecendo a integração que há hoje entre os modais de transporte da nossa cidade”, disse.

O prefeito lembrou que a Prefeitura adquiriu 382 novos ônibus nestes dois anos de gestão, entre veículos para o sistema convencional e para o BRT. “Nenhuma outra cidade no Brasil fez isso. A gente sabe que o transporte público é hoje o maior problema enfrentado pelos prefeitos das grandes e médias cidades do país, especialmente pelo fato da tarifa não cobrir mais os custos. Mas nós estamos investindo pesado, adquirindo ônibus com ar-condicionado, renovando a frota, e a gente vem também pagando subsídios que permitem custear o combustível para garantir esse serviço que é essencial para a população”, completou.

Reforço

Os 30 ônibus convencionais serão incorporados às linhas de integração Lapa x Barra, tornando-a 100% equipada com ar-condicionado. Os veículos circulam fazendo a ligação entre a Estação da Lapa, um dos principais terminais rodoviários urbanos de Salvador, e bairros da orla da cidade como Graça, Barra, Ondina e Rio Vermelho.

Já os 11 micro-ônibus serão incorporados às linhas que circulam por bairros em que as vias são mais estreitas, facilitando assim o deslocamento dos carros e o tráfego nessas regiões. Três destes veículos vão operar na linha 1024 - Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas, tornando-a também 100% climatizada.

Dos demais micro-ônibus, serão quatro veículos incorporados à linha 1399 - Estação Pirajá x Jardim Cajazeiras; três para a 1388 - Estação Pirajá x Vila Canária; e um para a 1157 - Terminal Acesso Norte x Luiz Anselmo / Vila Laura / Estação de Brotas.

Fabrizzio Müller destacou que a Prefeitura de Salvador seguirá entregando ônibus com ar-condicionado ao longo deste ano, mantendo o compromisso de investir no transporte público da cidade. “Temos metas bastante arrojadas de entregas ao longo deste ano. Todos os ônibus que entram no sistema agora possuem ar-condicionado, não há nenhum que não conte com esse equipamento. Nos próximos dois meses chegarão ainda mais veículos. Isso tudo para que a gente possa avançar nesse cronograma de renovação da frota”, disse.