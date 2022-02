Salvador ganha bar de praia inspirado nos de Tulum

Bruno Boscolo, Lôro Melo e Pedro Imbassahy (divulgação)

A boa energia do grupo Lôro vai se expandir para mais um endereço em Stella Maris. É que Pedro, herdeiro do casal Rosana Imbassahy e Aloísio Melo, o Lôro, e CEO do grupo, vai comandar um espaço na região, em um formato diferente. Trata-se do SAL Bar de Praia, que acaba de ser inaugurado, em sociedade com o empresário Bruno Boscolo, da Feed Experience Hub. Inspirado nos bares de praia de Tulum (México), o local conta com dois quiosques cercados por um deck. “O SAL é pé na areia, é um lugar de encontros. Pensando nisso, fizemos um palco fixo que vai receber uma programação musical de qualidade”, disse Pedro. “A casa também servirá como ponto para reunir praticantes de esportes praianos como futevôlei, surf, beach tennis, dentre outros, e vai funcionar diariamente, das 10h às 18”, finalizou Bruno.



Rumo ao altar

Um elegante casamento promete movimentar Salvador na próxima semana. É que o empresário José Renato Tourinho troca alianças com Mirela Samaha, no dia 12, em Itapuã. O noivo é filho do empresário Paulo Sérgio Tourinho (I.M.), fundador do Complexo Hospitalar Aliança.

Novo dono

Como noticiado, quarta-feira, pelo Alô Alô Bahia, o luxuoso apartamento de Duda Mendonça, no Corredor da Vitória, em Salvador, já tem novo dono. O imóvel, com piscina particular e varanda debruçada sobre a Baía de Todos os Santos, agora pertence a um discreto empresário que

atua no ramo de construção e incorporação imobiliária. Duda Mendonça faleceu ano passado, em decorrência de um tumor no cérebro.

Expedição marítima

O velejador Aleixo Belov, 79 anos, se prepara para mais um desafio marítimo. Agora, ele pretende passar pelo Estreito de Bering, na América do Norte. A partida para a expedição acontecerá neste sábado, quando ele e a equipe deixam Salvador. “Depois de inaugurar o Museu do Mar, em dezembro do ano passado, irei realizar um novo sonho, que é voltar ao mar que tanto amo”, nos disse Belov. A expedição deverá durar cerca de 1 ano.

O empresário Pedro Valente (divulgação)

Personagem da semana

O publicitário Pedro Valente (@sigapedro), que já teve alguns de seus conteúdos sobre Salvador viralizados nas redes sociais, acaba de se tornar empresário do ramo gastronômico. Fã do trabalho das irmãs Maria João e Mónica Morais, à frente da confeitaria portuguesa De Além Mar, no Rio Vermelho, ele soube que o espaço fecharia as portas e, após algumas tentativas, acabou virando sócio do projeto. Desde quinta-feira, a De Além Mar passou a ser representada por Pedro e mais três sócios, que seguirão as receitas e a proposta da casa. A confeitaria, inclusive, terá uma unidade também em Portugal, para onde as irmãs retornam, para ficarem mais próximas da família.

Caixa de bombons

Menina dos olhos de Guilherme Leal, a Dengo Chocolates vem sendo cortejada por uma série de fundos e bancos de investimento de olho no seu potencial recheado de ESG, mas o cofundador da Natura já mandou avisar: não vende por nada. Investimento de impacto de Guilherme, a meta do empresário, de acordo com a revista Poder, é dobrar a renda dos 3 mil produtores de cacau no Sul da Bahia e, para isso, a marca está abrindo novas lojas e planejando, inclusive, uma expansão internacional.

Tania Bulhões festejou em Trancoso (divulgação)

Almoço intimista

A empresária Tania Bulhões, que comanda uma marca homônima no segmento de décor e tableware, escolheu Trancoso, no sul da Bahia, para celebrar o seu aniversário. Por lá, quarta-feira, recebeu 30 convidados, entre familiares e amigos (todos devidamente testados), para pequeno almoço com menu assinado pela chef Fernanda Possa. Tania desembarcou no vilarejo no último domingo e está hospedada na famosa Casa San Marco, que pertence ao casal Georgina e Ruy Brandolini.

Ana Helena Mofarrej (divulgação)

Casamento sofisticado

Outro sofisticado casamento que será realizado também no dia 12, mas em Praia do Forte, é o de Ana Helena Mofarrej com Lucas Cardoso. Ana Helena escolheu Vic Meirelles para produzir as flores e Castro Bernardes para comandar a decoração. O enlace acontecerá nos jardins do Tivoli Ecoresort. A noiva é filha de Carin e Miguel Mofarrej, donos do edifício onde funciona o Tivoli São Paulo.