Salvador ganha Centro de Boxe e Artes Marciais no Largo de Roma

Exposto nas paredes, pôsteres gigantes homenageiam baianos que são referências do boxe no Brasil. Hebert Conceição, Bia Ferreira, Adriana Araújo e Robson Conceição são algumas das inspirações para os mais de 1.000 alunos que a partir desta quarta-feira (14) passam a frequentar diariamente o novo Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais da Bahia, inaugurado no Largo de Roma, em Salvador. O evento contou com a presença de atletas de algumas das modalidades que serão praticadas gratuitamente no espaço e representantes das federações esportivas.

O lugar foi batizado com o nome de um ícone das artes marciais da Bahia e do país: Waldemar Santana, o ‘Leopardo Negro’ (1929-1984), lutador de vale-tudo e jiu jitsu que venceu Hélio Gracie num combate lendário disputado em 1955. No local, serão oferecidas aulas de boxe, judô, taekwondo, jiu-jtsu, muay thai e karatê para atletas de diversos níveis, desde alunos iniciantes até lutadores profissionais, que agora contam com um espaço público para o desenvolvimento das modalidades.

O diretor geral da Sudesb, Vicente Neto, acredita que o espaço se tornará uma referência de treinamento e ainda tem a seu favor o fato de ter recebidos materiais novos para os alunos. “Eu já estive à frente do Ministério do Esporte, como ministro interino, e não conheço um modelo de gestão no Brasil com esse tamanho, nem treinamento como esse, desse tamanho e com tantos equipamentos de última geração”, avalia Vicente.

A estrutura, que foi projetada pela Conder, conta com quase 4 mil m² no terreno total e 2.700 m² de área construída. O galpão apresenta logo na entrada um ringue profissional de boxe, um octógono de MMA, tatames e os sacos de pancada espalhados pela estrutura.

Divulgado em 2016, o projeto para a construção do Centro de Boxe da Bahia começou após o sucesso de Robson Conceição na Olimpíada do Rio, em que conquistou a medalha de ouro. Após a prata conquistada por Bia Ferreira e o ouro de Hebert Conceição nos Jogos de Tóquio-2021, o projeto ganhou continuidade ao longo do ano passado. A construção do espaço custou cerca de R$ 4 milhões.

Jonathan Macedo será um dos beneficiados. Aos 20 anos de idade, já carrega uma longa e vitoriosa história no karatê. Dono de dez títulos brasileiros e dez baianos, Jonathan compete desde os 14 e acredita que a inauguração do espaço irá qualificar os treinamentos dos atletas. Ele também comparou com os espaços onde já precisou treinar anteriormente.

“O principal impacto você já percebe na estrutura. Eu já treinei em locais onde não tinha estrutura, não tinha tatame, era durex para marcar o chão, não tinha quimono, luva… E para conseguir esse material para ter uma boa performance é difícil. Entrar aqui agora para treinar vai ser maravilhoso, acho que a performance vai aumentar e os títulos vão vir cada vez mais”, argumentou o karateca.

A qualificação dos treinos é, sem dúvida, um dos maiores benefícios que os atletas vão encontrar no Centro Waldemar Santana. A primeira mulher brasileira medalhista olímpica de boxe, Adriana Araújo, bronze em Londres-2012, é uma das embaixadoras do espaço e acompanhou a inauguração de perto. Ela lembrou da importância que uma boa academia tem na rotina dos atletas.

“A estrutura é o que tem de mais importante para o esporte em geral, né? Ter alunos com talento para que ele possa ser desenvolvido é muito importante, então acho que esse espaço vai conseguir juntar toda a seleção baiana [de boxe e outros esportes] para que o desenvolvimento desses atletas seja estruturado, seja aperfeiçoado através dessa casa aqui”, comentou Adriana.

No caso de Jonathan, é preciso fazer a inscrição para frequentar as aulas. Segundo a Sudesb, as inscrições são feitas junto às federações de cada modalidade através dos sites ou presencialmente no Centro Waldemar Santana. Já para as escolas estaduais localizadas próximas ao local, o diretor da Sudesb, Vicente Neto, informou que as próprias instituições escolares poderão fazer as inscrições dos alunos, sem a necessidade de recorrer às federações das modalidades.

Impacto social

Apesar do estímulo ao esporte e à prática das artes marciais, esse não é o único papel cumprido pelo Centro de Boxe Waldemar Santana. A prática esportiva é vista como uma ferramenta fundamental na formação e educação de jovens, e não será diferente na nova praça esportiva inaugurada na Cidade Baixa.

“Eu sempre falo, quando dou aula em escolas, que o esporte salva vidas. Eu venho de uma comunidade e a periferia é complicada, tive amigos que tinham talento no esporte, mas nunca foi notado porque não tinha um espaço como esse para saber pegar essas promessas da periferia e colocar pra treinar”, afirma o karateca Jonathan Macedo, morador da Mata Escura.

O governador Rui Costa, que esteve na inauguração, também ressaltou a importância do local como uma ferramenta social capaz de transformar vidas. “Tenho certeza que daqui sairão outros grandes medalhistas, a Bahia tem uma referência fortíssima em medalha de ouro, prata e bronze em várias modalidades de luta. Então queremos continuar liderando no Brasil as medalhas, e isso aqui é um equipamento que salva vidas humanas", ressaltou.

Durante a apresentação do espaço, o Centro de Boxe foi valorizado pela capacidade de inclusão. Um exemplo disso é o para-atleta de jiu-jitsu Pitti Gladiador (@senseipittigladiador), que também estampa um dos cartazes que decoram o galpão.

Para ele, a inauguração é um marco. “Nunca teve algo como isso aqui em Salvador, na Bahia, então para mim é maravilhoso demais, abrange vários tipos de modalidades ao mesmo tempo, independentemente de qual equipe você seja. Com essa estrutura podemos ver novas Amanda Nunes, vários Carlos Boi, Jailton Malhadinho, e outras pessoas que estão disputando campeonatos mundiais. Isso é o começo de uma história maravilhosa”, definiu Pitti, citando atletas baianos do MMA.